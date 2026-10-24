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Наука и технологии

Ученые подобрались к разгадке одной из сложных загадок квантовой физики

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 22:55 Фото: magnific
Физики из США научились с высокой точностью просчитывать эффект Кондо – аномалию, при которой магнитные примеси заставляют охлажденный металл терять токопроводимость. Новый алгоритм учитывает реальную структуру вещества, а не абстрактные модели, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования были обнародованы в научном журнале Science. Как правило, при снижении температуры электропроводность металлов только улучшается, так как хаотичное тепловое движение атомов затихает.

Однако даже незначительная концентрация магнитных атомов полностью меняет этот процесс: после перехода через определенный температурный порог сопротивление материала неожиданно начинает увеличиваться.

"Само явление ученым давно понятно – свободные электроны окружают магнитную примесь и "гасят" ее магнитный момент. Самой сложной задачей оставалось вычисление точной температуры, при которой запускается этот эффект в конкретном сплаве, поскольку для этого требуется оценить одновременное поведение огромного массива частиц", – говорится в сообщении.

Для решения проблемы специалисты из Калифорнийского технологического института и Йельского университета адаптировали методы квантовой химии, используемые при моделировании сложных молекул.

Это позволило во всех деталях воссоздать электронное строение внедренного атома внутри металлической кристаллической решетки и установить параметры образующегося квантового состояния.

"Разработанную методику протестировали на семи переходных металлах, помещенных в медно-металлическую матрицу. В большинстве испытаний точность вычислений оказалась на несколько порядков выше по сравнению с классическими моделями, что подтвердилось в ходе сверки с реальными физическими экспериментами", – отметили авторы исследования.

На данном этапе технология опробована на базовых системах, однако в дальнейшем ее планируют применять для анализа сложных квантовых соединений, включая высокотемпературные сверхпроводники.

Главная ценность открытия заключается в возможности прогнозировать физические качества конкретного материала на основе фундаментальных законов физики и его химического состава.

Ранее ученые выяснили, как растительный белок связан с возрастом и здоровьем мышц.

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Канат Болысбек
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