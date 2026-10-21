Ученые выяснили, как растительный белок связан с возрастом и здоровьем мышц

Китайские ученые обнаружили связь между употреблением растительного белка, более медленным биологическим старением и снижением риска саркопенического ожирения – состояния, при котором избыток жира сочетается с потерей мышечной массы и силы, сообщает Zakon.kz.

Исследователи проанализировали данные свыше 15 тысяч человек из Китая, Великобритании и США, сопоставив их рацион с показателями биологического возраста и риском развития саркопенического ожирения, пишет журнал Frontiers in Nutrition.

Оказалось, что у людей, потреблявших больше растительного белка, риск этого состояния был примерно на 14% ниже.

Для животного белка аналогичной устойчивой связи не выявили. Особенно заметной эта закономерность оказалась среди участников с избыточным жиром в области живота.

"Замена части животного белка растительным в количестве, соответствующем 5% суточной калорийности, была связана со снижением риска саркопенического ожирения на 34%. Кроме того, большая доля растительного белка в рационе соответствовала замедлению биологического старения на 0,81-0,88 года по расчетному показателю", – заключили ученые.

Авторы отмечают, что растительный белок помогает поддерживать здоровье мышц. При этом авторы подчеркивают: исследование выявило лишь взаимосвязь, но не доказало прямую причинно-следственную зависимость.

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