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#Послание Токаева – 2026
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Наука и технологии

Токаев: Казахстан обязан создать цифровую экономику

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 11:59 Фото: akorda.kz
Казахстан обязан создать цифровую экономику. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 28 октября 2026 года с Посланием народу РК, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, "будучи реалистами, правильно оценивающими свои возможности, мы должны использовать все лучшее, что могут дать новые технологии для благополучия нашего народа".

"Строительство основной инфраструктуры для реализации комплексной стратегии Digital Qazaqstan уже началось. Запущены два суперкомпьютера, до конца года будет введен в строй третий мощный суперкомпьютер. Завершена прокладка волоконно-оптической магистрали по дну Каспия, возводятся центры обработки данных".Касым-Жомарт Токаев

И это, как подчеркнул глава государства, "лишь малая часть работы по цифровой трансформации страны".

"Мы находимся в начале большого пути, ведущего к новому технологическому укладу. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо сосредоточиться на достижении практических результатов".Касым-Жомарт Токаев

Но, как считает президент, "надо признать, что пока у нас больше слов, чем дела, реальная цифровизация порой подменяется автоматизацией существующих процессов или проведением разного рода мероприятий".

"Цифровизация не должна сводиться к закупке дорогостоящих программных продуктов без понимания их практической пользы".Касым-Жомарт Токаев

Онлайн-трансляцию Послания "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле" можете посмотреть здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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