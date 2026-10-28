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#Послание Токаева – 2026
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#Гордость Казахстана
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Общество

Токаев обозначил задачу к 2029 году – добиться устойчивого энергопрофицита

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 11:37 Фото: unsplash
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 28 октября 2026 года в своем Послании народу Казахстана заявил о необходимости наращивания производства электроэнергии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в данный момент Казахстан производит 123 миллиарда киловатт-часов.

"Для страны с развивающейся индустрией, строительством, агропромышленным комплексом и главное – с планом тотальной цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни и, следовательно, строительства ЦОДов – этот объем производимой электроэнергии катастрофически недостаточен", – сказал Токаев.

Поэтому, подчеркивает президент, перед страной стоит стратегическая по своей сути задача: к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита.

"С этой целью мы обязаны построить новые и модернизировать действующие электростанции и линии электропередачи, в полной мере развить "чистую" угольную генерацию и уделить внимание возобновляемой энергетике, прежде всего, солнечным электростанциям. В целом правительству предстоит актуализировать единый долгосрочный энергетический баланс страны до 2035 года", – добавил глава государства.

Ранее Токаев поделился ожиданиями от строительства новых магистралей и железных дорог.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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