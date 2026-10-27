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Политика

Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана: время и площадки трансляции

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 18:02 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана завтра, 28 октября 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии примут участие депутаты Курултая, члены правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.

"Прямая трансляция выступления главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Также известно, что 28-30 октября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турецкую Республику.

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Канат Болысбек
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