Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана: время и площадки трансляции

Президент Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана завтра, 28 октября 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии примут участие депутаты Курултая, члены правительства и Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных государственных органов, представители общественности и трудовых коллективов.

"Прямая трансляция выступления главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Также известно, что 28-30 октября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турецкую Республику.