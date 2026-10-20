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Политика

Токаев рассказал, когда планирует выступить с ежегодным Посланием народу Казахстана

Послание Токаева: стала известна дата выступления, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 20:17 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter)

"Планирую выступить с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня. Работаю над текстом данного важного документа", – написал глава государства.

Ранее сообщалось, что Асылов доложил Токаеву о возврате активов на 1,3 трлн тенге.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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