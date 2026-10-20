Токаев рассказал, когда планирует выступить с ежегодным Посланием народу Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter)

"Планирую выступить с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня. Работаю над текстом данного важного документа", – написал глава государства.

28 қазанда түске дейін жылдағы дәстүрге сай Қазақстан халқына Жолдауымды жариялаймын. Қазір осы маңызды құжаттың мәтінімен жұмыс істеп жатырмын. Планирую выступить с ежегодным Посланием народу Казахстана 28 октября в первой половине дня. Работаю над текстом данного важного документа. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 20, 2026

Ранее сообщалось, что Асылов доложил Токаеву о возврате активов на 1,3 трлн тенге.