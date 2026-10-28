Таинственные пирамиды: ученые озвучили неприглядную правду о древних строениях

Вокруг пирамид в Египте и за его пределами ходит множество спекуляций и теорий заговора. В действительности немногие диванные конспирологи действительно изучали пирамиды. Еще меньше тех, кто обладает для этого достаточной квалификацией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Focus, квалифицированные специалисты, проводившими полевые исследования в Египте, Мексике или Китае, обычно утверждают, что на самом деде в создании пирамид нет никакой мистики: везде присутствуют следы человеческой руки.

К примеру, в 2017 году исследователи, работающие над проектом ScanPyramids, объявили об открытии неизвестной полости внутри Великой пирамиды Хеопса в Гизе.

Используя мюонную томографию – метод отслеживания космических лучей, проходящих сквозь камень, – они обнаружили большую пустоту над Большой галереей, длиной не менее 30 метров. Это породило заголовки о скрытых залах, потерянных сокровищах и древних тайнах, ожидающих своего раскрытия.

Реальность менее драматична и более интересна. Пустота вполне реальна. Для чего она нужна, остается неизвестным. Одна из версий заключается в том, что она выполняла структурную функцию, помогая распределять вес внутри монумента. Другая версия состоит в том, что она представляет собой архитектурное пространство, связанное со строительством пирамиды.

Еще одна загадка: как древние египтяне перемещали и маневрировали самыми большими камнями? Если камень весит 100 тонн или больше, то, несомненно, в его перемещении должны были участвовать инопланетяне, затерянные цивилизации или антигравитационные технологии? Вероятно, нет.

Неприятная правда заключается в том, что древние люди зачастую были гораздо способнее, чем мы им приписываем. Археологи собрали свидетельства о методах добычи камня, санях, канатах, организованной рабочей силе, водных путях и пандусах.

Вопросы сохраняются во многом потому, что археологи неохотно бурят отверстия в важнейших памятниках мира. В одном исследовании 2023 года подсчитано, что число неоткрытых зданий может достигать 23 тысяч.

Ранее мы писали о том, что загадочный предмет, которому нет объяснения, нашли в древнем храме.