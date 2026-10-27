Загадочный предмет, которому нет объяснения, нашли в древнем храме

В древнем фракийском храме на территории укрепленного поселения на юге Болгарии обнаружили бронзовый предмет возрастом около 2 500 лет, назначение которого пока не могут определить, сообщает Zakon.kz.

Археологи уже несколько недель бьются над разгадкой простой конструкции: кольцо, на котором закреплены четыре крюка.

Нашли ее около села Васил-Левски в Карловской области, у южных отрогов Балканских гор. Поселение относится в основном к VI–V векам до нашей эры и занимает площадь более трех гектаров. На его территории стоят укрепленная цитадель, монументальные каменные постройки и как минимум два храма сходной конструкции, пишет АиФ.

Место называют "Золотым городом фракийцев" – но не из-за золота, а из-за черепицы. Древние мастера покрывали ее красным и черным слоями, а сверху наносили минеральный пигмент, который на солнце отливал золотом. Эта отделка частично уцелела спустя 2 500 лет.

Археологи считают, что поселение, вероятно, было ранним центром Одрисского царства и даже могло быть связано с первым правителем Тересом I. Там были найдены керамические амфоры, привезенные с островов Хиос, Самос и Тасос, что свидетельствует о торговых связях с греческим миром.

Загадочная вещь, о которой идет речь, обнаружена в пронаосе – входном зале одного из храмов. Через это помещение люди попадали в святилище.

Артефакт состоит из бронзового кольца, к которому крепятся четыре тщательно изготовленных крюка с загнутыми назад зубцами, по форме напоминающими рыболовные крючки. Ученые отмечают высокое качество изготовления предмета. За 30 лет раскопок команда не встречала ничего подобного.

О том, что это может быть, пока есть две гипотезы.

Первая: подвеска для светильников. Пронаос – место, где в древнегреческой и фракийской храмовой архитектуре нередко размещали источники света. Кольцо с четырьмя крюками могло служить креплением для нескольких лампад – глиняных, бронзовых или стеклянных. Но проблема этой версии в том, что археологи не обнаружили поблизости цепей или других крепежных элементов, которые могли бы подвесить всю конструкцию.

Вторая версия: рыболовная снасть. Внешне крюки напоминают рыболовные, а недалеко протекает река Стряма. Однако размеры крюков слишком велики для ловли рыбы в небольших водоемах. Если это действительно рыболовный инструмент, он мог использоваться только в более крупных реках или в море.

Но тут возникает другой вопрос: как морское или речное орудие ловли оказалось в храме?

Если бы речь шла просто о неопознанном предмете, история осталась бы в разряде археологических курьезов. Но контекст меняет масштаб вопроса. Поселение у Васил-Левски – не рядовое фракийское городище. Монументальные каменные блоки и техника кладки напоминают греческие образцы. В культурном слое найдены привозные амфоры с Хиоса, Самоса и Тасоса – свидетельства торговли вином и оливковым маслом, связывавшей этот внутренний район Балкан с Эгейским миром.

В таком контексте любая необычная находка приобретает дополнительный вес. Бронзовое кольцо с крюками – не просто странная вещь. Это материальное свидетельство технологических навыков, эстетических предпочтений и, возможно, религиозных практик людей, стоявших у истоков одного из крупнейших политических образований древней Фракии.

Археологи, работающие в древнем городе Троя, тоже нашли важные артефакты: костяную флейту возрастом 2 800 лет и голову идола, которой около 4 500 лет. Флейта является первым и единственным музыкальным инструментом, обнаруженным за более чем 160 лет археологических раскопок в Трое.