#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+4°
$
453.71
505.8
5.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+4°
$
453.71
505.8
5.63
Наука и технологии

Ученые выявили связь между загрязнением воды и редким заболеванием

жизнь рядом с заводом, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 18:55 Фото: magnific
Проживание рядом с промышленными предприятиями, загрязняющими воду, может быть связано с повышенным риском развития прогрессирующего надъядерного паралича - редкого нейродегенеративного заболевания, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Прогрессирующий надъядерный паралич относится к заболеваниям, которые по симптомам напоминают болезнь Паркинсона. Он может вызывать нарушения движений, равновесия и координации. При этом болезнь обычно прогрессирует быстрее и хуже поддается лечению.

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 500 тысяч человек, за состоянием здоровья которых наблюдали на протяжении 25 лет. За это время прогрессирующий надъядерный паралич диагностировали у 221 участника. Затем исследователи сопоставили места проживания людей с расположением промышленных объектов, способных загрязнять воду.

Выяснилось, что проживание в радиусе 4,8 км от предприятий, загрязняющих воду пестицидами, было связано с повышением риска заболевания на 66%. Для неорганических загрязнителей этот показатель составил 60%, для органических соединений – 52%, а для тяжелых металлов – 38%.

Среди потенциально опасных веществ исследователи выделили:

  • пестициды;
  • бензол;
  • свинец;
  • ртуть;
  • кадмий.

При этом вероятность развития заболевания в целом снижалась по мере увеличения расстояния до источников загрязнения. На результаты также могла влиять продолжительность проживания рядом с промышленными объектами.

Авторы исследования подчеркнули, что полученные данные не доказывают прямую причинно-следственную связь между загрязнением воды и развитием прогрессирующего надъядерного паралича. Кроме того, несмотря на выявленные закономерности, абсолютный риск столкнуться с этим редким заболеванием остается низким.

Ранее мы сообщали, действительно ли менопауза помолодела или это интернет-миф.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
Ученые выявили заболевания, увеличивающие риск летального исхода от COVID-19
01:09, 31 января 2025
Ученые выявили заболевания, увеличивающие риск летального исхода от COVID-19
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
19:22, 22 июня 2024
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
28 февраля отмечается Международный день редких заболеваний
14:01, 28 февраля 2026
28 февраля отмечается Международный день редких заболеваний
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КФФ
20:01, Сегодня
"Атырау" рассматривает кандидатов на замену Самату Смакову
Фото: НОК РК
19:33, Сегодня
Сметов уступил Орынбасару в схватке за "бронзу" топового турнира в ОАЭ
Фото: НОК РК
19:05, Сегодня
Видео поражения Бакбергеновой от японки в борьбе за "бронзу" ЧМ-2026 по борьбе
Фото: WTA
18:34, Сегодня
Елена Рыбакина высказалась о новом статусе после лидерства в рейтинге WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: