Ученые выявили связь между загрязнением воды и редким заболеванием
К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.
Прогрессирующий надъядерный паралич относится к заболеваниям, которые по симптомам напоминают болезнь Паркинсона. Он может вызывать нарушения движений, равновесия и координации. При этом болезнь обычно прогрессирует быстрее и хуже поддается лечению.
В рамках исследования ученые проанализировали данные более 500 тысяч человек, за состоянием здоровья которых наблюдали на протяжении 25 лет. За это время прогрессирующий надъядерный паралич диагностировали у 221 участника. Затем исследователи сопоставили места проживания людей с расположением промышленных объектов, способных загрязнять воду.
Выяснилось, что проживание в радиусе 4,8 км от предприятий, загрязняющих воду пестицидами, было связано с повышением риска заболевания на 66%. Для неорганических загрязнителей этот показатель составил 60%, для органических соединений – 52%, а для тяжелых металлов – 38%.
Среди потенциально опасных веществ исследователи выделили:
- пестициды;
- бензол;
- свинец;
- ртуть;
- кадмий.
При этом вероятность развития заболевания в целом снижалась по мере увеличения расстояния до источников загрязнения. На результаты также могла влиять продолжительность проживания рядом с промышленными объектами.
Авторы исследования подчеркнули, что полученные данные не доказывают прямую причинно-следственную связь между загрязнением воды и развитием прогрессирующего надъядерного паралича. Кроме того, несмотря на выявленные закономерности, абсолютный риск столкнуться с этим редким заболеванием остается низким.
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