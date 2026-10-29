Ученые выявили связь между загрязнением воды и редким заболеванием

Проживание рядом с промышленными предприятиями, загрязняющими воду, может быть связано с повышенным риском развития прогрессирующего надъядерного паралича - редкого нейродегенеративного заболевания, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли исследователи из Гарвардской медицинской школы. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Прогрессирующий надъядерный паралич относится к заболеваниям, которые по симптомам напоминают болезнь Паркинсона. Он может вызывать нарушения движений, равновесия и координации. При этом болезнь обычно прогрессирует быстрее и хуже поддается лечению.

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 500 тысяч человек, за состоянием здоровья которых наблюдали на протяжении 25 лет. За это время прогрессирующий надъядерный паралич диагностировали у 221 участника. Затем исследователи сопоставили места проживания людей с расположением промышленных объектов, способных загрязнять воду.

Выяснилось, что проживание в радиусе 4,8 км от предприятий, загрязняющих воду пестицидами, было связано с повышением риска заболевания на 66%. Для неорганических загрязнителей этот показатель составил 60%, для органических соединений – 52%, а для тяжелых металлов – 38%.

Среди потенциально опасных веществ исследователи выделили:

пестициды;

бензол;

свинец;

ртуть;

кадмий.

При этом вероятность развития заболевания в целом снижалась по мере увеличения расстояния до источников загрязнения. На результаты также могла влиять продолжительность проживания рядом с промышленными объектами.

Авторы исследования подчеркнули, что полученные данные не доказывают прямую причинно-следственную связь между загрязнением воды и развитием прогрессирующего надъядерного паралича. Кроме того, несмотря на выявленные закономерности, абсолютный риск столкнуться с этим редким заболеванием остается низким.

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