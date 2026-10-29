Менопауза до 45 лет: действительно ли естественный процесс помолодел или это интернет-миф

В социальных сетях все чаще встречаются утверждения, что менопауза стучится в двери слишком рано. Девушки в 35-40 лет обсуждают гормональные сбои, нерегулярный цикл и приливы, а в комментариях все чаще звучит тревожное: "Неужели это уже климакс?" Zakon.kz решил поговорить со специалистом.

Женский организм – сложная и удивительная система, в которой все взаимосвязано. Он способен выносить и родить нового человека, но при этом репродуктивные возможности не безграничны. И когда женщина сталкивается с трудностями при планировании беременности или замечает изменения в цикле, интернет нередко предлагает самое простое объяснение: климакс стал наступать раньше.

Но действительно ли менопауза "помолодела"? Почему одни женщины задумываются о ней после 50 лет, а другие замечают тревожные симптомы гораздо раньше? И можно ли отличить реальные возрастные изменения от временного гормонального сбоя?

Разбираемся с гинекологом- эндокринологом Гульжахан Исмаиловой, отделяем медицинские факты от популярных интернет-страшилок.

Климакс в 35 лет – новая реальность или миф?

В социальных сетях все чаще можно встретить истории женщин, которые столкнулись с симптомами, похожими на менопаузу, задолго до привычного возраста. Такие публикации легко вызывают тревогу: если у кого-то в 37 лет появились проблемы с циклом, значит ли это, что подобное ждет каждую вторую? Ответ врача очень обнадеживает:

"Утверждение о том, что менопауза сейчас массово наступает раньше, – миф. Но я догадываюсь, почему у многих возникло такое ощущение. Дело в том, что произошел сдвиг возраста материнства, женщины чаще стали планировать беременность после 35-40 лет. На этом фоне стали сталкиваться со снижением овариального резерва. И естественно, это информированность, об этом стали много говорить. Женщины и врачи стали активнее отслеживать маркеры овариального резерва (АМГ, УЗИ), но согласно официальным статистическим данным ВОЗ, средний возраст наступления менопаузы находится в интервале 45–55 лет", – объясняет гинеколог-эндокринолог.

Однако гинеколог пояснила, что в медицине действительно существуют понятия ранней менопаузы и преждевременной недостаточности яичников. Это разные состояния, которые отличаются прежде всего возрастом их наступления:

Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) – состояние, при котором функция яичников снижается до 40 лет.

– состояние, при котором функция яичников снижается до 40 лет. Ранняя менопауза – наступление менопаузы в возрасте от 40 до 45 лет.

– наступление менопаузы в возрасте от 40 до 45 лет. Своевременная менопауза – наступление менопаузы в возрасте от 45 до 55 лет.

Таким образом, изменения в работе яичников до 40 лет – это не "ранний климакс", а состояние, которое требует отдельного внимания и медицинской оценки. Здесь очень важно понимать, что нарушения менструального цикла сами по себе еще не означают наступления менопаузы. Для определения причины необходима консультация врача и соответствующая диагностика.

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Почему у одних менопауза приходит раньше, а у других – позже?

Женщины одного возраста могут иметь совершенно разный репродуктивный опыт. Одна в 45 лет чувствует себя прекрасно и не замечает никаких изменений, другая уже сталкивается с нерегулярным циклом. Возникает закономерный вопрос: существует ли универсальный биологический график или у каждой женщины свои сроки?

"Главную роль здесь играет генетика – то, что заложено в нас от природы. То есть запас яйцеклеток и время их угасания мы получаем по наследству. Однако есть факторы, которые могут приблизить менопаузу. Это курение – главный враг женского здоровья. Яды из табачного дыма напрямую разрушают запас яйцеклеток и могут приблизить менопаузу на 1,5–2 года, операции на органах малого таза (особенно на яичниках), они уменьшают объем ткани, где хранятся яйцеклетки, аутоиммунные и эндокринные заболевания, хронический стресс тоже могут ускорить наступление менопаузы", – говорит гинеколог-эндокринолог.

Роды могут отсрочить климакс?

Существует мнение, что чем больше у женщины беременностей и родов, тем позже у нее наступит менопауза. Логика кажется понятной: если организм долго выполнял репродуктивную функцию, возможно, и его ресурсы сохраняются дольше. Отсюда вытекает вопрос, может ли многодетная женщина рассчитывать на более поздний климакс?

"Нет, не может, потому что возраст наступления климакса заложен в нас генетически. Но беременность и длительная лактация помогают снизить риск ранней менопаузы", – поясняет Гульжахан Исмаилова.

Гормональный сбой или ранний климакс: как не перепутать

Задержки менструации, изменения настроения, нарушения сна – подобные симптомы знакомы многим женщинам, но и они далеко не всегда означают начало менопаузы. Однако иногда за привычными изменениями могут скрываться состояния, которые требуют внимания специалиста.

"Конечно, раннюю менопаузу можно перепутать с другими состояниями. Обратиться к гинекологу стоит, если вы заметили изменения менструального цикла, а также появление таких симптомов, как приливы – внезапные ощущения жара, беспричинная раздражительность, тревожность, плаксивость, ухудшение концентрации внимания и памяти. Поводом для обращения к врачу также могут быть хроническая усталость, которая не проходит даже после отдыха, ухудшение состояния кожи и волос, а также нарушения сна". Гинеколог-эндокринолог Гульжахан Исмаилова

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Влияние стресса, диет и недосыпа на женский организм

Современный ритм жизни нередко превращается в настоящий марафон: работа, постоянные дедлайны, недостаток сна, эмоциональное напряжение и попытки быстро сбросить лишние килограммы. Иногда после сложного периода организм словно начинает работать по другим правилам – меняется цикл, ухудшается самочувствие. Но означает ли это, что репродуктивные часы стали тикать не в нашу пользу?

"Острый стресс, эмоциональные потрясения и резкое похудение не приближают к менопаузе, но могут привести у серьезному гормональному сбою. Включается эволюционный механизм выживания. Мозг воспринимает резкую потерю жировой ткани и дефицит энергии как сигнал голода и угрозы для жизни. Вырабатывается функциональная гипоталамическая аменорея (ФГА). Гипоталамус перестает выделять гормон, и яичники просто "засыпают", чтобы не тратить ресурсы на потенциальную беременность. Когда женщина восстанавливает полноценное питание, жировую массу и энергетический баланс, гипоталамус снова дает сигнал, и цикл восстанавливается. То есть это процессы обратимые. При стрессе происходит выброс кортизола и адреналина, подавляется работа гипоталамо-гипофизарной системы, что вызывает тоже временный сбой цикла (как и при похудении). Но если стресс хронический, то он может приблизить менопаузу", – предупреждает гинеколог-эндокринолог Гульжахан Исмаилова.

Можно ли отложить климакс и сохранить молодость яичников?

На фоне разговоров о ранней менопаузе появляются обещания "перезапустить" гормоны, продлить репродуктивную молодость с помощью питания, витаминов и специальных процедур. Желание сохранить здоровье и возможность стать мамой вполне понятно. Но где заканчиваются реальные возможности современной медицины и начинаются маркетинговые обещания? Можно ли отсрочить наступление менопаузы или хотя бы смягчить ее проявления?

"Остановить естественный генетический процесс невозможно, запас фолликулов закладывается еще до рождения женщины и со временем неизбежно расходуется. Поэтому "отсрочить" климакс в буквальном смысле (сохранить запас яйцеклеток вопреки природе) невозможно. Однако смягчить его проявления, сохранить высокое качество жизни, молодость сосудов, костей и кожи, а также полностью устранить симптомы дефицита эстрогенов – задача, с которой современная медицина справляется успешно", – резюмирует гинеколог-эндокринолог.

Менопауза – естественный этап жизни женщины, но ее раннее наступление, как и любые непривычные изменения цикла, не стоит диагностировать самостоятельно по публикациям в социальных сетях или выискивая параллели с вашим состоянием. За похожими симптомами могут стоять разные причины, и разобраться в них помогает медицинская диагностика.

Поэтому главный вопрос не в том, "молодеет" ли климакс, а в том, что на самом деле происходит с женским организмом и когда ему нужна помощь специалиста.