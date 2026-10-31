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Наука и технологии

В пустыне нашли гробницу с двумя "антеннами", построенную более 4 000 лет назад

Пирамида, летающие объекты, пустыня, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 06:29 Фото: magnific
В Западной Сахаре нашли странные каменные монументы, которые свидетельствуют о присутствии древних народов. Больше всего археологов интригует гробница длиной почти 55 метров с антеннами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science & Vie, при ее раскопках был обнаружен скелет, а также бусины из скорлупы страусиных яиц.

Памятник простирается на 54,5 метра вдоль берега древнего вади, совсем рядом с местом наскальной живописи Слугилла Лаваш на севере Западной Сахары. От него отходят два длинных ряда каменных плит – те самые "антенны", – которые тянутся на восток, не соединяясь друг с другом.

Для его строительства укладывали плиты из местного известняка без раствора, используя блоки, достаточно легкие, чтобы с этой задачей справилась даже небольшая бригада.

Интересно, что под ними обнаружили четко идентифицированные захоронения под камнями возрастом от 4100 до 4417 лет до нашей эры. Под курганом лежало тело одного человека, взрослого в возрасте от 25 до 35 лет, возраст которого определили стертые зубы. Он лежал на спине, головой на юг, поджав ноги на запад. Скелет, сильно поврежденный, не позволил определить пол покойного.

Единственными найденными археологами погребальными предметами были четыре кольца-бусины, вырезанные из скорлупы страусиного яйца.

Эти захоронения воплощают в себе давнюю неолитическую традицию больших каменных сооружений, восходящую к тем временам, когда Сахара еще была пышной и зеленой, обеспечивая пропитание стадам и охотникам. Почему эти общины возводили такие огромные гробницы и для чего предназначались их обращенные на восток антенны, остается неизвестным. Для прояснения этих вопросов необходимы дальнейшие раскопки.

Ранее стало известно о том, что ученые нашли сотни загадочных каменных сфер и закопали их обратно.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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