#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+2°
$
453.87
508.33
5.65
Наука и технологии

Ученые нашли сотни загадочных каменных сфер и закопали их обратно

Каменные сферы, раскопки, история, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 03:30 Фото: INAH
Шесть гигантских каменных сфер обнаружили в Коста-Рике. Они были найдены на небольшом острове Исла-дель-Каньо и в дельте реки Дикис, где ранее обнаружили более 300 аналогичных петросфер из камня, относящихся к культуре Дикис, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Galaxy, работы проводили команды Национального института антропологии и истории (INAH) и Национального музея Коста-Рики (MNCR) в рамках более масштабного проекта по сохранению разрушающихся памятников.

Эта культура зародилась в долине реки Рио-Гранде-де-Терраба. Там дики создали сложные социальные, экономические и политические системы для управления своим обществом.

В период Чирики, между 800 и 1500 годами нашей эры, многие поселения разрослись до крупных общин вокруг аллювиальных земель реки Терраба и ее основных притоков. Люди строили большие сооружения из валунов с закругленными краями, а поселения включали мощеные участки, места захоронений и круглые или прямоугольные курганы с каменными стенами.

Ученые, раскопки, шар, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 03:30

Фото: INAH

В эти столетия культура Дикиса достигла своего апогея.

Ремесленники изготавливали изысканные керамические, костяные и золотые изделия, а также вырезали каменные шары в важных зонах поселений. Некоторые шары размещались в ряд на общественных площадях, а другие – вдоль подъездов к жилищам правящей элиты или вождей.

Расположенные в провинции Пунтаренас каменные шары пришли в негодность, и причин этому несколько. Одна из них – изменения, вызванные особенностями строения самой породы. Другая – повреждения, вызванные влажностью. Третья – наводнения в результате ураганов и тропических штормов.

В итоге раскопки завершились необычным образом. Сферы были выкопаны, очищены и укреплены, а затем возвращены на землю под геотекстиль, гравий и песок. Как сообщается в том же источнике, шесть сфер являются частью более масштабного проекта по сохранению памятников культуры Дикис.

Ранее мы писали о том, что в 1991 году 2 500 медуз отправили в космос: после возвращения они начали вести себя странно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
археологи нашли загадочные сооружения и редкие артефакты
01:11, 07 августа 2025
Археологи нашли в Перу загадочное поселение "воинов облаков" и редкие артефакты
тело известной модели нашли в реке в Таиланде
22:44, 24 июля 2026
Молодую модель нашли мертвой в Таиланде после загадочной ночной поездки
На Алтае нашли украшения возрастом 40 тыс. лет
05:52, 26 декабря 2023
На Алтае нашли украшения возрастом 40 тыс. лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
00:44, 31 октября 2026
Появился видеообзор матча КХЛ "Шанхайские Драконы" - "Барыс"
Фото: НОК РК
00:11, 31 октября 2026
Ризабек Айтмухан сделал заявление после поражения на ЧМ по борьбе в Астане
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:55, 30 октября 2026
"Барыс" совершил камбэк и вырвал победу у "Шанхайских Драконов" в матче КХЛ
Фото: &quot;Шанхай Шэньхуа&quot;
23:13, 30 октября 2026
Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий заинтересовал клубы Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: