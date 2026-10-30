Ученые нашли сотни загадочных каменных сфер и закопали их обратно

Шесть гигантских каменных сфер обнаружили в Коста-Рике. Они были найдены на небольшом острове Исла-дель-Каньо и в дельте реки Дикис, где ранее обнаружили более 300 аналогичных петросфер из камня, относящихся к культуре Дикис, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Daily Galaxy, работы проводили команды Национального института антропологии и истории (INAH) и Национального музея Коста-Рики (MNCR) в рамках более масштабного проекта по сохранению разрушающихся памятников.

Эта культура зародилась в долине реки Рио-Гранде-де-Терраба. Там дики создали сложные социальные, экономические и политические системы для управления своим обществом.

В период Чирики, между 800 и 1500 годами нашей эры, многие поселения разрослись до крупных общин вокруг аллювиальных земель реки Терраба и ее основных притоков. Люди строили большие сооружения из валунов с закругленными краями, а поселения включали мощеные участки, места захоронений и круглые или прямоугольные курганы с каменными стенами.

Фото: INAH

В эти столетия культура Дикиса достигла своего апогея.

Ремесленники изготавливали изысканные керамические, костяные и золотые изделия, а также вырезали каменные шары в важных зонах поселений. Некоторые шары размещались в ряд на общественных площадях, а другие – вдоль подъездов к жилищам правящей элиты или вождей.

Расположенные в провинции Пунтаренас каменные шары пришли в негодность, и причин этому несколько. Одна из них – изменения, вызванные особенностями строения самой породы. Другая – повреждения, вызванные влажностью. Третья – наводнения в результате ураганов и тропических штормов.

В итоге раскопки завершились необычным образом. Сферы были выкопаны, очищены и укреплены, а затем возвращены на землю под геотекстиль, гравий и песок. Как сообщается в том же источнике, шесть сфер являются частью более масштабного проекта по сохранению памятников культуры Дикис.

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