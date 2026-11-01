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Наука и технологии

Намек природы: как обычные деревья выдают скрытые залежи золота

Металлы, дерево, золото, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 03:33 Фото: magnific
Исследователи, изучавшие ели обыкновенные на севере Финляндии, обнаружили микроскопические частицы золота внутри их хвои, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Futura, наночастицы предполагают, что обитающие в растениях микроорганизмы могут способствовать преобразованию растворенных металлов, извлеченных из почвы, в твердые частицы.

Хотя золота слишком мало для добычи, это открытие может дать геологам неинвазивный способ обнаружения скрытых месторождений полезных ископаемых путем простого анализа листовой ткани.

Захороненные минеральные отложения высвобождают растворенные ионы металлов в результате естественного окисления и микробной активности. Грунтовые воды переносят эти ионы вверх через почву, где корни растений поглощают их вместе с водой и питательными веществами.

Исследователи из Университета Оулу и Геологической службы Финляндии предположили, что растворенное золото проникает в хвою ели через транспирационный поток.

Оказавшись внутри, микроорганизмы, обитающие в тканях растения, могли превратить растворимый металл в твердые наночастицы. Этот процесс, называемый биоминерализацией, происходит, когда живые организмы влияют на образование минералов внутри своих тканей.

Хотя исследование связывает определенные бактерии с золотосодержащей хвоей, авторы подчеркивают, что это демонстрирует скорее ассоциацию, чем доказательство причинно-следственной связи.

Чтобы проверить, как глубинные минералы влияют на поверхностную растительность, исследовательская группа сосредоточила внимание на месторождении Исокуотко и его золоторудной минерализации Тиира вблизи рудника Киттиля. Они собрали 138 хвоинок с двадцати трех елей обыкновенных (Picea abies), растущих непосредственно над месторождением.

Наночастицы золота были обнаружены в хвое четырех из двадцати трех исследованных деревьев, что составляет 17,4% от общей популяции. Они занимали пространство между клетками в мезофилле хвои. Микробные клетки окружали каждую частицу, образуя защитную биопленку.

Ранее мы писали о том, как фьючерсы на золото резко изменились с ноября 2025 года.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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