Найден единственный на Земле вулкан, ежедневно выбрасывающий чистое золото

Ученые определили единственный на Земле вулкан, который ежедневно вместе с вулканическими газами выбрасывает в воздух микроскопические кристаллы золота, сообщает Zakon.kz.

Это вулкан Эребус, самый южный действующий вулкан на Земле ( примерно в 1350 километрах от географического Южного полюса). Впервые это открытие было описано в статье 1991 года. В исследовании было установлено, что вулкан ежедневно выбрасывает примерно 80 граммов (2,8 унции) микроскопической золотой пыли, частицы которой способны перемещаться на расстояние до 1000 километров от вулкана, а возможно, и дальше, пишет Indian defencereview.

Золото и раньше обнаруживалось в вулканических выбросах. Следовые количества золота ранее были обнаружены в результате химического анализа образцов, собранных на Килауэа на Гавайях, горе Этна в Италии, вулкане Августин на Аляске и Эль-Чичоне в Мексике. Теоретические исследования показали, что золото может переноситься в горячих вулканических флюидах, а также, вероятно, в вулканических газах. Ученые объясняют, что расплавленный материал, поднимающийся из глубин земной коры, содержит множество элементов, включая медь, серебро, ртуть, мышьяк, селен, серу и золото. Эти элементы могут соединяться друг с другом, образуя различные соединения. Золото не испаряется напрямую, поскольку его температура кипения намного выше вулканических температур. Вместо этого считается, что оно переносится в летучих соединениях, содержащих хлор или серу, которые остаются стабильными в горячих вулканических газах.

Но Эребус выделяется среди других таких явлений. Исследователи обнаружили геометрические кристаллы чистого золота в снегу, вулканических газах и атмосфере. Наблюдения с помощью электронного микроскопа показали, что частицы представляли собой не неправильные зерна, а четко очерченные, ограненные кристаллы с почти идеальной геометрической формой. Размер некоторых из них достигал примерно 60 микрометров в поперечнике.

В исследовании также проводилось сравнение Эребуса с другими вулканами. На основе имеющихся на тот момент измерений было установлено, что Килауэа выбрасывает от 500 до 800 граммов золота в день, в то время как оценки для Этны достигали 2,4 килограмма в день. Несмотря на меньшую предполагаемую мощность, Эребус остается уникальным, поскольку производит кристаллические частицы элементарного золота.

Ученые до сих пор точно не знают, как на горе Эребус образуются золотые кристаллы. Главный нерешенный вопрос заключается в том, как золото отделяется от соединений, переносящих его через вулканическую систему.

Вулканолог Филип Кайл, член исследовательской группы из Нью-Мексиканского института горного дела и технологий, предложил сценарий, в котором золото постепенно образуется в корке на поверхности лавового озера, прежде чем его поднимают в воздух поднимающиеся вулканические газы.

Тем не менее, спустя более чем 30 лет после первоначального открытия исследователи до сих пор не имеют окончательного объяснения. Какой-то аспект Эребуса, связанный с его химическим составом, температурой окружающей среды, геологией или другим фактором, позволяет вулкану производить и рассеивать микроскопическое кристаллическое золото, чего не наблюдалось ни в одном другом вулкане, описанном до настоящего времени.

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