Археологи раскопали золотой клад, главную тайну которого раскрыли лишь спустя 60 лет

Археолог Хосе Мария Солер руководил раскопками недалеко от города Вильена (Испания) и обнаружил то, что теперь эксперты признают сокровищами Вильены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет futura-sciences, коллекция, хранящаяся в Археологическом музее Вильены, остается одним из важнейших доисторических кладов золота во всей Европе. Официальные музейные записи насчитывают 66 различных предметов в собрании, в то время как другие каталоги указывают на 59.

Подавляющее большинство сокровищ составляют листовое золото, а также отдельные предметы из серебра, янтаря и железа.

Хотя в коллекции преобладают золотые сосуды, два предмета из темного металла озадачили археологов с того самого дня, как рабочие извлекли их из земли. Оригинальные полевые записи 1963 года описывают тяжелый свинцовый металл, скрытый под потрескавшейся оксидной оболочкой.

Исследователи датируют их создание периодом между 1400 и 1200 годами до нашей эры, относя их к позднему бронзовому веку. Один из предметов образует толстый браслет на запястье, а полая сфера, первоначально обернутая тонкой золотой фольгой, вероятно, служила заглушкой рукояти меча или церемониального скипетра.

Спустя шесть десятилетий после первоначального открытия вышедший на пенсию музейный реставратор Сальвадор Ровира-Льоренс организовал группу для идентификации загадочного металла. Работая с исследователями Игнасио Монтеро Руисом и Мартиной Ренци, команда извлекла крошечные образцы из обоих артефактов для масс-спектрометрического анализа.

В опубликованном исследовании в журнале Trabajos de Prehistoria они сосредоточились на конкретных химических маркерах, отличающих космические камни от земной руды. Поскольку метеориты содержат гораздо более высокие концентрации никеля, чем железо, добываемое на Земле, наличие отчетливого железо-никелевого сплава прямо указывало на метеоритное происхождение. Исследователи пришли к выводу, что и браслет, и сфера содержат железо из древнего космического камня.

Когда древние мастера-металлисты создавали эти предметы, выплавка железа из земной руды еще не достигла Западной Европы. Местные общины полностью зависели от меди и бронзы, поэтому любое пригодное для обработки железо было удивительной аномалией. Поскольку метеоритное железо падало прямо с неба, ранние ремесленники относились к этому редкому материалу как к драгоценному металлу, приравнивая его по статусу к золоту и серебру.

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