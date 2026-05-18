Археологи открыли драгоценный металл, которого нет в нашем мире

Сокровища Вильены представляющие собой клад из 66 предметов, преимущественно золотых, обнаружили более 60 лет назад, в 1963 году, на территории современного Аликанте в Испании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science alert, с тех пор находка считается одним из важнейших образцов ювелирного дела бронзового века на Пиренейском полуострове и во всей Европе.

Среди множества сверкающих золотых сокровищ иберийского бронзового века пара подвергшихся коррозии предметов может оказаться самой ценной из всех.

Как выяснили исследователи, тусклый браслет и ржавая полая полусфера, украшенная золотом, выкованы не из металла, добытого под землей, а из железа, полученного из метеоритов, упавших с неба.

Открытие, сделанное под руководством ныне вышедшего на пенсию руководителя отдела реставрации Национального археологического музея Испании Сальвадора Ровира-Льоренса, было опубликовано в статье 2024 года и предполагает, что технологии и методы обработки металлов на Пиренейском полуострове более 3000 лет назад были гораздо более развиты, чем мы думали.

Определить возраст коллекции оказалось довольно сложно.

