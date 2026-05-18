#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
470.17
547.47
6.42
Наука и технологии

Археологи открыли драгоценный металл, которого нет в нашем мире

Археология, сокровища, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 05:57 Фото: Villena Museum
Сокровища Вильены представляющие собой клад из 66 предметов, преимущественно золотых, обнаружили более 60 лет назад, в 1963 году, на территории современного Аликанте в Испании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science alert, с тех пор находка считается одним из важнейших образцов ювелирного дела бронзового века на Пиренейском полуострове и во всей Европе.

Среди множества сверкающих золотых сокровищ иберийского бронзового века пара подвергшихся коррозии предметов может оказаться самой ценной из всех.

Как выяснили исследователи, тусклый браслет и ржавая полая полусфера, украшенная золотом, выкованы не из металла, добытого под землей, а из железа, полученного из метеоритов, упавших с неба.

Открытие, сделанное под руководством ныне вышедшего на пенсию руководителя отдела реставрации Национального археологического музея Испании Сальвадора Ровира-Льоренса, было опубликовано в статье 2024 года и предполагает, что технологии и методы обработки металлов на Пиренейском полуострове более 3000 лет назад были гораздо более развиты, чем мы думали.

Определить возраст коллекции оказалось довольно сложно.

Ранее сообщалось, что найденные в Сахаре 260 гигантских монументов вызвали золотую лихорадку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Космос, планета, металл
07:36, 05 марта 2026
Археологи отыскали золотой клад, в котором есть предметы из звездного металла
сокровище, Испания, железо, ученые, клад
01:47, 26 января 2026
Сокровище внеземного происхождения: ученые раскрыли тайну древнего клада в Испании
Клад, золото, монеты
08:43, 01 октября 2025
Археологи обнаружили уникальный золотой клад у моря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские боксёры завоевали семь медалей на международном турнире в Сербии
06:17, Сегодня
Казахстанские боксёры завоевали семь медалей на международном турнире в Сербии
&quot;Ему повезло&quot;: Илия Топурия жёстко пригрозил тяжеловесу Джошу Хокиту
05:46, Сегодня
"Ему повезло": Илия Топурия жёстко пригрозил тяжеловесу Джошу Хокиту
Уразбахтин объяснил, почему &quot;Кайрат&quot; едва не упустил победу в матче с &quot;Женисом&quot;
05:15, Сегодня
Уразбахтин объяснил, почему "Кайрат" едва не упустил победу в матче с "Женисом"
Главный тренер &quot;Кайсара&quot; рассказал, за счёт чего удалось переиграть &quot;Тобыл&quot;
04:51, 18 мая 2026
Главный тренер "Кайсара" рассказал, за счёт чего удалось переиграть "Тобыл"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: