Раскрыта правда о принудительном выключении зависшего компьютера

Специалисты Microsoft рассказали, что на самом деле происходит, когда вы удерживаете кнопку питания для принудительного выключения компьютера с Windows 11, сообщает Zakon.kz.

Так, если система зависает и вы зажимаете кнопку питания, ОС использует последние секунды для сохранения снимка того, что пошло не так.

Через восемь секунд после нажатия записывается информация, которую операционная система при следующей загрузке может отправить в службу отчетов об ошибках от Microsoft (если это позволяют настройки диагностических данных).

Внутри компании этот процесс называют "сбоями при длительном удержании кнопки питания", пишет Windows Latest.

Если удерживать кнопку питания 12 секунд, компьютер отключится на аппаратном уровне, не сообщая об этом операционной системе. Однако за четыре секунды до отключения система успевает быстро зафиксировать данные о своем состоянии.

Эта информация может отправляться в Microsoft автоматически – все зависит от настроек пользователя.

Чтобы проверить их, откройте "Параметры", перейдите в раздел "Конфиденциальность и безопасность" -> "Диагностика и обратная связь" и разверните подпункт "Диагностические данные". Отключение параметра "Отправлять необязательные диагностические данные" отменяет разрешение на передачу такой информации.

Тем временем Apple вновь стала самой дорогой компанией мира, опередив Nvidia. Инвесторы все чаще рассматривают производителя iPhone как более надежный актив на фоне опасений, что масштабные вложения технологических гигантов в искусственный интеллект могут не окупиться.