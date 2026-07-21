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Наука и технологии

Раскрыта правда о привычке, которой боятся миллионы владельцев смартфонов

Сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи, социальные сети, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2026 22:34 Фото: unsplash
Популярное утверждение о том, что смартфоном нельзя пользоваться во время зарядки, оказалось мифом. Эксперты развеяли популярное заблуждение и объяснили, как на самом деле работают контроллеры питания, передает Zakon.kz.

По словам авторов портала BGR, популярный миф имеет статус "городской легенды". Его сторонники считают, что если продолжать пользоваться телефоном, пока он подключен к зарядке, то емкость батареи может снизиться.

На самом деле, по словам специалистов, никакого ущерба для аккумулятора от этой привычки быть не может.

"Телефон действительно будет заряжаться медленнее, если пользоваться им во время зарядки. В редких случаях устройство может перегреться, что вредно для батареи, – этот факт назвали неопровержимым. Однако для этого нужно чрезмерно нагрузить смартфон", – отмечают специалисты.

По данным экспертов, современные девайсы имеют множество уровней защиты. Так, если активно пользоваться смартфоном во время зарядки, то контроллер питания в аппарате будет расходовать энергию "из розетки" и не задействовать батарею.

В заключение авторы рассказали, что есть множество способов убить аккумулятор телефона, и использование гаджета во время зарядки к ним не относится. Они предостерегли владельцев устройств от неосторожного обращения с девайсом – использования неоригинальных аксессуаров или зарядки в жару.

Ранее эксперты рассказали, какая популярная ошибка незаметно убивает ваш дорогой смартфон.

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Канат Болысбек
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