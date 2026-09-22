Какая функция может незаметно урезать мощность компьютера

Microsoft заменила Battery Saver на Energy Saver в Windows 11. Функция помогает экономить заряд, но при постоянно включенном режиме способна заметно снижать производительность компьютера – причем даже у подключённых к сети устройств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет How-To Geek, Energy Saver ограничивает работу фоновых приложений, снижает частоты процессора и может уменьшать производительность GPU и SSD. На ноутбуках это также способно приводить к снижению частоты обновления экрана до 60 Гц. На настольных ПК функция тоже доступна.

Проверить ее состояние можно в Параметры → Система → Питание и батарея → Экономия энергии. Если включен режим Always use energy saver, его можно отключить. О состоянии функции также сигнализирует желтый значок батареи на панели задач.

Для максимальной производительности при работе от сети рекомендуется выбрать режим Best performance. При питании от батареи более сбалансированным вариантом будет Balanced.

При этом полностью отказываться от Energy Saver не стоит: режим полезен, когда заряд почти закончился и важно продлить время автономной работы. Снижение частот также уменьшает нагрев и шум вентиляторов.

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