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Наука и технологии

"Секрет долгожителей" раскрыл исследователь

Пожилые люди, пожилой человек, пожилая, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 21:02 Фото: unsplash
Известный исследователь "голубых зон" Дэн Бюттнер назвал простую привычку, способствующую долголетию, сообщает Zakon.kz.

По его словам, приведенным порталом Terra, долгожители сознательно не стремятся к ЗОЖ – они "просто живут своей жизнью".

Так, вместо похода в спортзал эти люди просто больше двигаются на свежем воздухе. К примеру, они могут гулять и сами того не осознавая пройти 10-12 тысяч шагов.

А еще сама окружающая среда в "голубых зонах" (регионах планеты с самой высокой концентрацией долгожителей. – Прим. ред.) побуждает к движению. В том числе ему способствует садоводство, отметил специалист.

"Садоводство предлагает нежный танец с землей: сгибаясь, растягиваясь и сажая растения, тело обретает подвижность, а душа замедляет темп жизни", – цитирует Бюттнера Lenta.ru.

По его мнению, подобные занятия на свежем воздухе укрепляют сердце и успокаивают ум так же эффективно, как и более интенсивные тренировки.

А ранее собственным секретом долголетия поделилась 100-летняя пианистка.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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