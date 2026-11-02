"Секрет долгожителей" раскрыл исследователь

Известный исследователь "голубых зон" Дэн Бюттнер назвал простую привычку, способствующую долголетию, сообщает Zakon.kz.

По его словам, приведенным порталом Terra, долгожители сознательно не стремятся к ЗОЖ – они "просто живут своей жизнью".

Так, вместо похода в спортзал эти люди просто больше двигаются на свежем воздухе. К примеру, они могут гулять и сами того не осознавая пройти 10-12 тысяч шагов.

А еще сама окружающая среда в "голубых зонах" (регионах планеты с самой высокой концентрацией долгожителей. – Прим. ред.) побуждает к движению. В том числе ему способствует садоводство, отметил специалист.

"Садоводство предлагает нежный танец с землей: сгибаясь, растягиваясь и сажая растения, тело обретает подвижность, а душа замедляет темп жизни", – цитирует Бюттнера Lenta.ru.

По его мнению, подобные занятия на свежем воздухе укрепляют сердце и успокаивают ум так же эффективно, как и более интенсивные тренировки.

А ранее собственным секретом долголетия поделилась 100-летняя пианистка.