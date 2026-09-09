Акушерка дожила до 115 лет без единой хронической болезни и раскрыла свой секрет

Бывшая врач Сигэко Кагава, считавшаяся самым пожилым человеком в Японии, умерла в возрасте 115 лет. Женщина до 80 лет продолжала работать акушером-гинекологом и связывала свое долголетие с простыми привычками, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Independent. По данным издания, старейшая жительница Японии Сигэко Кагава умерла в возрасте 115 лет и 91 дня.

Родившись 28 мая 1911 года, она окончила медицинский колледж, открыла собственную клинику и до 80 лет проработала акушером-гинекологом, а также лечила больных холерой. В 1947 году вышла замуж, воспитала дочь, а позже – внуков.

Даже на пенсии она продолжала волновать общественность: в апреле 2021 года в возрасте 109 лет Кагава стала самым пожилым факелоносцем в истории Олимпийских игр перед Стартами в Токио.

"Я не ожидала, что все будут меня поддерживать. Я очень счастлива", – сказала она тогда.

Несмотря на преклонный возраст, у женщины не было хронических заболеваний, и она практически не принимала лекарств. Ее слух был несколько нарушен, однако она могла свободно поддерживать разговор. Зрение также оставалось достаточно хорошим, чтобы смотреть телевизор и читать газеты.

На вопрос о секрете своего долголетия Кагава ответила: "Ходить и использовать свой мозг".

Во время работы врачом она много ходила пешком. Получив вызов в клинике, женщина могла пройти несколько километров, чтобы навестить пациента дома. Кроме того она продолжала поддерживать умственную активность: занималась каллиграфией и решала головоломки на поиск отличий.

Родственники также связывали ее долголетие с простым и стабильным распорядком дня.

"Изо дня в день нет никаких серьезных изменений. Хотя она ест немного, у нее три полноценных приема пищи в день, она ложится спать и встает в определенное время и просто продолжает жить своей обычной жизнью", – рассказывали близкие женщины.

После смерти Кагавы самым пожилым человеком в Японии стала 114-летняя Фуйо Кисимото, проживающая в Киото.

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