Новые виды живых организмов найдены в Черном и Азовском морях

В акватории Черного и Азовского морей за последние 15 лет ученые обнаружили более 25 видов живых организмов, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости 2 ноября 2026 года рассказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук.

"За временной отрезок в 15 лет можно сказать, что для Азово-Черноморского бассейна коллегами-учеными было описано появление более 25 видов, которые ранее здесь не регистрировались либо регистрировались в отдельных акваториях", – сказал Алексей Абрамчук.

Новые виды живых организмов, как пояснил биолог, можно разделить на два типа:

занесенные человеком,

случайно попавшие в акваторию Азово-Черноморского бассейна из мирового океана.

Среди видов, которыми люди заселили моря, Алексей Абрамчук выделил пеленгаса – вид рыбы из семейства кефалевых.

"Условия Азово-Черноморского бассейна для пеленгаса более выгодны и благоприятны, нежели историческая родина. Фактически, аборигенная популяция пеленгаса на Дальнем Востоке по биологическим характеристикам отдельных особей уступает по тем же биологическим показателям представителям в Азово-Черноморском бассейне", – рассказал он.

Например, самостоятельно в Черное море заплыли и обосновалась круглые сардинеллы, распространенные в Атлантическом и Тихом океанах, а также дорадо, обитающая в Средиземном море.

Также в Азово-Черноморском бассейне были замечены золотистый спар, малоголовая рыба-присоска, несколько видов бычков, в том числе златоглавый, Штейница и красноротый, хромогобиусы (четырехполосый и зебровый), зеленая морская собачка и обыкновенная игла-рыба.

Материал по теме Археологи раскопали золотой клад, главную тайну которого раскрыли лишь спустя 60 лет

Ранее сообщалось, что ученые узнали, как 400 лет назад Восточная Европа пережила малый ледниковый период.