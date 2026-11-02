Новые виды живых организмов найдены в Черном и Азовском морях
Об этом РИА Новости 2 ноября 2026 года рассказал заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук.
"За временной отрезок в 15 лет можно сказать, что для Азово-Черноморского бассейна коллегами-учеными было описано появление более 25 видов, которые ранее здесь не регистрировались либо регистрировались в отдельных акваториях", – сказал Алексей Абрамчук.
Новые виды живых организмов, как пояснил биолог, можно разделить на два типа:
- занесенные человеком,
- случайно попавшие в акваторию Азово-Черноморского бассейна из мирового океана.
Среди видов, которыми люди заселили моря, Алексей Абрамчук выделил пеленгаса – вид рыбы из семейства кефалевых.
"Условия Азово-Черноморского бассейна для пеленгаса более выгодны и благоприятны, нежели историческая родина. Фактически, аборигенная популяция пеленгаса на Дальнем Востоке по биологическим характеристикам отдельных особей уступает по тем же биологическим показателям представителям в Азово-Черноморском бассейне", – рассказал он.
Например, самостоятельно в Черное море заплыли и обосновалась круглые сардинеллы, распространенные в Атлантическом и Тихом океанах, а также дорадо, обитающая в Средиземном море.
Также в Азово-Черноморском бассейне были замечены золотистый спар, малоголовая рыба-присоска, несколько видов бычков, в том числе златоглавый, Штейница и красноротый, хромогобиусы (четырехполосый и зебровый), зеленая морская собачка и обыкновенная игла-рыба.
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