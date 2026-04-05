Ученые обнаружили фрагмент плиты, который может влиять на землетрясения

Фрагмент земной коры, который, как считали ученые, исчез сотни миллионов лет назад, незаметно обнаружился под побережьем Северной Калифорнии (США).

Давно потерянный фрагмент "Пионера", когда-то являвшийся частью древней плиты Фараллон, теперь найден под регионом, где сходятся разломы Сан-Андреас и Каскадия, и это может изменить представления экспертов о землетрясениях на Западном побережье.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, для отслеживания движения глубоко под землей использовались рои крошечных низкочастотных землетрясений.

Команда обнаружила, что этот пласт древней океанической коры прикреплен к Тихоокеанской плите и скользит на север под Северной Америкой вдоль почти горизонтального разлома, который не включен в стандартные модели оценки сейсмической опасности.

Если континенты движутся по плитам, как плоты, то как плита, начавшая погружаться 200 миллионов лет назад, может до сих пор иметь значение? В этом и заключается загадка фрагмента "Пионер", остатка Фараллонской плиты, которая когда-то простиралась вдоль западной окраины Северной Америки во время распада суперконтинента Пангея.

Большая часть плиты Фараллон уже глубоко погрузилась в мантию. Геологи долгое время предполагали, что все остатки под Калифорнией были полностью поглощены.

Новые исследования говорят об обратном. Часть этой древней плиты была захвачена Тихоокеанской плитой около тридцати миллионов лет назад и с тех пор мигрирует на север вместе с ней, подобно застрявшей плитке на движущейся конвейерной ленте.

Сегодня этот захваченный фрагмент находится недалеко от места слияния трех тектонических плит в прибрежной зоне – так называемого "Тройного сочленения Мендосино".

Здесь взаимодействуют Тихоокеанская, Североамериканская и Гордская плиты, в одном из самых сейсмически активных уголков Соединенных Штатов, недалеко от прибрежных населенных пунктов, лесов секвойи и оживленных рыболовных районов.

Для жителей побережья Северной Калифорнии наиболее актуальной проблемой является то, как эта скрытая структура может повлиять на будущие землетрясения. Практически горизонтальный разлом между фрагментом вулкана "Пионер" и вышележащей североамериканской земной корой до сих пор не включен в официальные карты сейсмической опасности.

Эксперты пока не знают, может ли этот разлом вызывать сильные землетрясения, но предупреждают, что он представляет собой неучтенный источник риска в регионе, где даже небольшое изменение характера сотрясений может повлиять на здания, мосты и планирование эвакуации при цунами.

Ранее сейсмолог спрогнозировал, будет ли сильное землетрясение в Турции.