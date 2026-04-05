Наука и технологии

Ученые обнаружили фрагмент плиты, который может влиять на землетрясения

Трещины, туман, природа, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2026 07:40 Фото: freepik
Фрагмент земной коры, который, как считали ученые, исчез сотни миллионов лет назад, незаметно обнаружился под побережьем Северной Калифорнии (США), сообщает Zakon.kz.

Как пишет econews, давно потерянный фрагмент "Пионера", когда-то являвшийся частью древней плиты Фараллон, теперь найден под регионом, где сходятся разломы Сан-Андреас и Каскадия, и это может изменить представления экспертов о землетрясениях на Западном побережье.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, для отслеживания движения глубоко под землей использовались рои крошечных низкочастотных землетрясений.

Команда обнаружила, что этот пласт древней океанической коры прикреплен к Тихоокеанской плите и скользит на север под Северной Америкой вдоль почти горизонтального разлома, который не включен в стандартные модели оценки сейсмической опасности.

Если континенты движутся по плитам, как плоты, то как плита, начавшая погружаться 200 миллионов лет назад, может до сих пор иметь значение? В этом и заключается загадка фрагмента "Пионер", остатка Фараллонской плиты, которая когда-то простиралась вдоль западной окраины Северной Америки во время распада суперконтинента Пангея.

Большая часть плиты Фараллон уже глубоко погрузилась в мантию. Геологи долгое время предполагали, что все остатки под Калифорнией были полностью поглощены.

Новые исследования говорят об обратном. Часть этой древней плиты была захвачена Тихоокеанской плитой около тридцати миллионов лет назад и с тех пор мигрирует на север вместе с ней, подобно застрявшей плитке на движущейся конвейерной ленте.

Сегодня этот захваченный фрагмент находится недалеко от места слияния трех тектонических плит в прибрежной зоне – так называемого "Тройного сочленения Мендосино".

Здесь взаимодействуют Тихоокеанская, Североамериканская и Гордская плиты, в одном из самых сейсмически активных уголков Соединенных Штатов, недалеко от прибрежных населенных пунктов, лесов секвойи и оживленных рыболовных районов.

Для жителей побережья Северной Калифорнии наиболее актуальной проблемой является то, как эта скрытая структура может повлиять на будущие землетрясения. Практически горизонтальный разлом между фрагментом вулкана "Пионер" и вышележащей североамериканской земной корой до сих пор не включен в официальные карты сейсмической опасности.

Эксперты пока не знают, может ли этот разлом вызывать сильные землетрясения, но предупреждают, что он представляет собой неучтенный источник риска в регионе, где даже небольшое изменение характера сотрясений может повлиять на здания, мосты и планирование эвакуации при цунами.

Ранее сейсмолог спрогнозировал, будет ли сильное землетрясение в Турции.

Аксинья Титова
