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Наука и технологии

Новый вид обезьян с необычной внешностью открыли в джунглях Конго

В лесах Конго нашли неизвестный науке вид африканских обезьян, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 07:41 Фото: journals.plos.org
В лесах Конго международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный вид африканских обезьян. Новый примат получил название Colobus congoensis и стал лишь пятым новым видом обезьян, открытым на территории Африки за последние 75 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Phys.org, животное обитает в труднодоступном районе между реками Ломами и Конго. Несмотря на многолетние исследования региона, ученым удалось подтвердить существование нового вида только после серии наблюдений, начавшихся еще в 2008 году. Генетический, анатомический и акустический анализ показал, что обезьяна представляет собой самостоятельную эволюционную линию, отделившуюся от ближайшего родственника около 4-5 млн лет назад.

Новый колобус отличается блестящей черной шерстью, длинным хвостом и яркими оранжево-кремовыми отметинами вокруг носа и рта, напоминающими маску. Кроме того, вид имеет характерные особенности строения черепа, зубов и голосовых сигналов, которые позволили окончательно подтвердить его уникальность.

По данным исследователей, с 2018 по 2022 год было зафиксировано всего 114 встреч с этими приматами на территории около 1700 кв. км. Местные жители называют обезьяну "Ликвели" и отмечают, что увидеть ее удается крайне редко.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One. Ученые предупреждают, что новый вид уже находится под угрозой исчезновения из-за ограниченного ареала, вырубки лесов и охоты. В связи с этим они предлагают включить Colobus congoensis в Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что обезьяна убила пенсионерку в Адыгее.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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