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Наука и технологии

В Египте нашли обезьяну, которая может переписать всю историю происхождения человека

Девушка, обезьяна, животное, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 07:57 Фото: magnific
В Египте нашли окаменелости обезьяны возрастом 18 миллионов лет. Вероятно, этот вид в Северной Африке сыграл важную роль в появлении линий, которые в конечном итоге дали начало современным людям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Independent, исследователи из Центра палеонтологии позвоночных Мансурского университета (MUVP) в Египте назвали недавно обнаруженный вид – Masripithecus moghraensis. Эта особь жила около 17-18 миллионов лет назад в раннем миоцене.

Окаменелости этого вида нашли на археологическом участке Вади-Могра в Египте, что делает его первым достоверно идентифицированным видом обезьян, обнаруженным в Северной Африке.

Название рода образовано от арабского названия Египта "Маср" и греческого слова "питекос", означающего обезьяну, а название вида отдает дань уважения Вади-Могре, где были найдены окаменелости.

В ходе раскопок нашли только окаменелые челюстные кости, но они обладали особенностями, включая удивительно большой клык и коренные зубы с округлыми жевательными поверхностями и выраженной текстурой.

Останки древней обезьяны в Египте, зуб, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 07:57

Фото: Professor Hesham Sallam

Эти особенности помогли отличить животное от других обезьян аналогичного возраста, а также предоставили ценные сведения о пище, которую животное могло употреблять, и о том, как оно выживало в своей среде обитания.

"Исследование интерпретирует особенности жевательной функции этого животного как свидетельство гибкой, преимущественно фруктовой диеты, позволяющей при необходимости перерабатывать более твердые продукты, такие как орехи или семена", – сказал Шорук Аль-Ашкар, автор исследования.

Полученные данные позволяют предположить, что Северная Африка и Ближний Восток, возможно, сыграли более важную роль в формировании эволюционной линии, которая в конечном итоге дала начало всем ныне живущим обезьянам, включая человека.

Обезьяна, деревья, природа, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 07:57

Фото: Professor Hesham Sallam

До настоящего времени считалось, что ранние человекообразные обезьяны и их близкие родственники были сосредоточены в основном в регионах, расположенных южнее в Африке.

Ранее в Гималаях обнаружили необычное существо, которого не должно там быть.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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