Токаев вручил основателю Network School государственную награду

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял основателя Network School Баладжи Шринивасана. Об этом 4 ноября 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана высоко оценил вклад Network School в становление технологической экосистемы Казахстана, отметив готовность к укреплению сотрудничества.

По словам Касым-Жомарта Токаева, наша страна активно инвестирует в образование, науку и цифровые компетенции для подготовки нового поколения технологических лидеров.

В данном контексте глава государства рассказал основателю Network School о том, что обнародованная им в Послании инициатива "Народная стройка" позволит оставить будущим поколениям значимое и по-настоящему весомое наследие.

В рамках программы планируется массовое строительство объектов социальной инфраструктуры, включая школы, университеты и медицинские учреждения.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал запуск Network School Kazakhstan в Астане и заинтересованность компании в расширении партнерства с казахстанскими университетами, стартапами и технологическими предприятиями.

Наряду с этим президент выразил благодарность Баладжи Шринивасану за инвестиционную поддержку кинофестиваля Astana AI Film Festival.

В свою очередь Баладжи Шринивасан особо выделил успешное сочетание в Казахстане передовых технологических решений и традиционных отраслей экономики.

Он представил приоритетные направления развития проекта Network School Kazakhstan, ориентированные на дальнейшее продвижение цифровых решений, развитие человеческого капитала и формирование благоприятной среды для внедрения инновационных разработок.

Также сообщается, что Касым-Жомарт Токаев наградил Баладжи Шринивасана орденом "Достық" II степени за вклад в развитие искусственного интеллекта и инноваций в Казахстане.

Днем ранее, 3 ноября, Касым-Жомарт Токаев поздравил первую женщину-президента в истории Болгарии.