Кости и золотой медведь: уникальную находку сделали в Алматы

Уникальные археологические находки сделали в одном из районов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 5 ноября в акимате города, в 2026 году при их поддержке Объединение музеев Алматы провело аварийные археологические раскопки кургана сакского периода эпохи раннего железного века на могильнике Карагайлы в Наурызбайском районе. Во время работ обнаружили уникальное золотое изделие и многочисленные человеческие останки.

"Диаметр кургана составляет 25-26 метров, высота – около 2,5 метра. По предварительной датировке, основанной на изучении могильника, памятник относится к сакскому периоду и датируется IV–III веками до нашей эры. Курган был ограблен еще в древности. Грабительская воронка – 3 метра", – рассказали в акимате.

Археологи во время раскопок обнаружили большое количество человеческих останков. Предположительно, в кургане могли быть захоронены четыре взрослых человека и трое детей. Точное количество погребенных пока не установлено.

Фото: акимат Алматы

Помимо этого были найдены фрагменты сакской керамики. Большинство артефактов после ограбления беспорядочно раскиданы.

Особую ценность представляет уникальное золотое изделие – предположительно, небольшая литая золотая фигурка в виде медведя, предназначенная для украшения головного убора. Наличие отверстий на пластинке указывает на то, что украшение могло пришиваться к головному убору.

Фото: акимат Алматы

Такие изделия характерны для костюма сакской эпохи.

"Исследования могильника Карагайлы продолжаются. Для уточнения обстоятельств захоронения и определения точного количества погребенных планируется проведение дополнительных анализов, в том числе с привлечением специалистов-антропологов. Особый интерес представляет необычно большое количество человеческих останков в одном кургане, поскольку подобные захоронения нетипичны для Казахстана. Как правило, курганы сопоставимого размера предназначались для захоронения одного-двух человек", – рассказал старший научный сотрудник КГКП "Объединение музеев города Алматы" Марат Нурпеисов.

Директор КГКП "Объединение музеев города Алматы" Ляззат Сагындыкова отметила, что скульптурная фигурка медведя уникальна для Казахстана:

"Подобных находок ранее не обнаруживали. Эта находка позволяет проследить культурные параллели на всем пространстве Евразии от Причерноморья до Алтая".

Фото: акимат Алматы

После завершения полного комплекса археологических исследований и проведения необходимой научной обработки обнаруженных материалов планируется включить наиболее ценные артефакты в экспозицию Музея Алматы и представить их широкой общественности.

В акимате также рассказали, что в 2022 году на территории Алатауского района в кургане, относящемся к раннему железному веку, обнаружили непотревоженное захоронение сакского воина, датируемое V–II веками до н. э. При раскопках нашли фрагменты инкрустированного золотом меча, золотые украшения в зверином стиле, серебряные изделия и человеческие останки. В 2024 году при исследовании одного из курганов Алатауского района обнаружили фрагменты человеческих костей, бронзовые крепежные элементы и гвозди.

Казахстанские и российские исследователи ранее прошли по маршруту известного ученого-географа Петра Семёнова-Тян-Шанского (1827–1914) на территории юго-востока Казахстана и нашли наскальные изображения, которые никто не видел с момента их описания в 1856 году.