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Наука и технологии

В Казахстане впервые нашли "сокровища", описанные 170 лет назад

наскальные петроглифы в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 13:02 Фото: archaeolog.ru
Казахстанские и российские исследователи выполнили программу научно-исследовательских работ по маршруту известного ученого-географа Петра Семёнова-Тян-Шанского (1827–1914) на территории юго-востока Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Передвигаясь на машинах и пешком по территории Алматинской области и Жетысу, археологи реконструировали семиреченский участок маршрута Семёнова по пути к Тянь-Шаню в 1856 и 1857 годах, который пролегал вдоль почтовой дороги, соединявшей в то время города Копал (ныне село Капал) и Верный (ныне город Алматы).

Целью участников экспедиции была идентификация истинного местонахождения основных природных и историко-культурных достопримечательностей, упоминаемых в дневниках и мемуарах великого путешественника.

Как рассказали 20 октября 2026 года в Институте археологии РАН, общая протяженность маршрута, пройденного экспедицией от перевала Гасфорта и села Капал у подножья Джунгарского Алатау к памятникам на горе Лаба в долине Каратала и по долине реки Коксу, а затем до буддийского святилища Тамгалы-Тас XVII–XVIII веков на реке Или, составила почти 600 км.

петроглифы в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 13:02

Фото: archaeolog.ru

Наиболее сложной задачей экспедиции были поиски наскальных изображений в долине реки Коксу, впервые осмотренных и зарисованных 26 августа 1856 года самим Семёновым. С того момента и вплоть до повторного их обнаружения участниками экспедиции 13 октября 2026 года местонахождение петроглифов и современный облик памятника оставались неизвестны. К большому удивлению археологов оказалось, что петроглифы, зарисованные в путевом дневнике Семёнова-Тян-Шанского, отличаются высокой точностью по отношению к оригиналу. Поразительно точно и описание географом главных природных достопримечательностей, встретившихся ему на пути к диковинным рисункам на камне.

Зарисованные Семёновым фигуры баранов, козлов и оленей относятся к раннему железному веку и Средневековью. Самая крупная фигура оленя с ветвистыми рогами является ярким образцом раннесакского искусства и находит аналогии как в других наскальных изображениях юго-восточного Казахстана, так и в прикладном и ювелирном искусстве того времени (например, в изделиях из Жалаулинского клада).

петроглифы в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 13:02

Фото: archaeolog.ru

Отмечается, что ряд памятников археологии, обследованных Петром Семёновым, стал известен ему благодаря личному знакомству и дружбе со знаменитым казахским ученым Шоканом Уалихановым.

Сотрудничество российских и казахстанских археологов позволило впервые реализовать сложную программу поиска и документирования современными цифровыми методами памятников истории и археологии, многие из которых были впервые описаны путешественниками середины XIX века.

археологи РФ и РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 13:02

Фото: archaeolog.ru

Впереди исследователей ждет камеральная обработка полученных материалов и создание 3D-моделей. Общим итогом работ российско-казахстанской историко-культурной экспедиции станет разработка интерактивной карты маршрута Петра Семёнова-Тян-Шанского по Юго-Восточному Казахстану для размещения ее на сайте Русского географического общества.

Петр Семёнов-Тян-Шанский – выдающийся русский ученый, географ, ботаник, энтомолог, статистик, общественный и государственный деятель. Благодаря его путешествиям на Тянь-Шань был начат новый период научного изучения Средней и Центральной Азии, за что в 1906 году ученый получил почетную приставку к фамилии. В честь Семёнова–Тян-Шанского названы более 100 видов животных и растений, а также горы, ледники, проливы на разных континентах.

Zakon.kz ранее рассказывал о сундуках, украшенных костью, росписью и чеканными узорами, посуде, и прочей утвари, которой казахи пользовались около 100 лет назад.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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