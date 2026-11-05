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Наука и технологии

Тревожная привычка нового поколения: ВОЗ обнародовала результаты большого исследования

Тревожная привычка нового поколения: ВОЗ обнародовала результаты большого исследования, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 23:40 Фото: magnific.com
Около 240 млн подростков в возрасте от 11 до 17 лет по всему миру не занимаются физической активностью продолжительностью хотя бы 60 минут ни в один день недели, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в среднем подростки проявляют физическую активность всего 2,7 дня в неделю. Лишь 14% опрошенных сообщили, что занимаются спортом или другой умеренной и интенсивной активностью ежедневно. При этом за последние 15 лет ситуация практически не изменилась.

Особенно заметна разница между девушками и юношами. Среди девочек 28% не имели ни одного активного дня за неделю, среди мальчиков – 22%. Ежедневно физической активностью занимались только 11% девочек и 17% мальчиков.

Отмечается, что исследование основано на данных 389 опросов из 140 стран и территорий. Всего в нем приняли участие более 3,2 млн подростков.

В ВОЗ отмечают, что недостаток движения повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и некоторых видов рака. Среди причин низкой активности специалисты называют нехватку безопасных общественных пространств, недостаточное количество возможностей для занятий спортом, особенности городской среды и увлечение цифровыми развлечениями.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не просто убеждать подростков больше двигаться, а создавать условия, при которых физическая активность станет доступной и естественной частью повседневной жизни. Организация рекомендует развивать школьные спортивные программы, безопасные пешеходные и велосипедные маршруты, а также общественные пространства для игр и занятий спортом.

Ранее психолог объяснил, что должны знать родители, когда подросток теряет интерес к жизни.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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