Когда подросток теряет интерес к жизни: психолог объяснил, что должны знать родители

Подросток может хорошо учиться, общаться с друзьями, смеяться и строить планы, но при этом переживать тяжелое эмоциональное состояние, о котором не догадываются даже самые близкие. Как отличить возрастной кризис от депрессии и можно ли помочь ребенку вернуться к привычной жизни?

На вопросы Zakon.kz ответила заведующая психологической лабораторией Городского центра психического здоровья Астаны Гульнара Есмуханова.

– Почему подросток, у которого, казалось бы, есть все – семья, друзья, образование, – может испытывать настолько сильную душевную боль, что перестает видеть смысл жизни?

– Взрослые часто оценивают благополучие ребенка по внешним признакам: он сыт, одет, ходит в хорошую школу, у него есть телефон, друзья. Кажется, чего еще не хватает? Но наличие всего необходимого не означает, что подросток чувствует себя счастливым.

В этом возрасте особенно важно ощущать, что тебя принимают и понимают. Ребенок может жить в любящей семье, но бояться разочаровать родителей, чувствовать себя недостаточно успешным или постоянно сравнивать себя с другими. Иногда переживания накапливаются настолько, что он перестает видеть выход из сложившейся ситуации.

Важно понимать, что депрессия – не каприз и не проявление неблагодарности. Это состояние, которое может возникнуть независимо от материального благополучия и требует серьезного отношения.

– Можно ли внешне определить, что подросток находится в тяжелом психологическом состоянии, если он продолжает улыбаться, общаться и вести привычный образ жизни?

– Не всегда. Некоторые подростки действительно стараются скрывать свои переживания. В школе ребенок может шутить с друзьями, а дома закрываться в комнате и избегать разговоров.

Поэтому родителям важно замечать не только настроение, но и изменения привычного поведения. Например, раньше подросток увлекался спортом, любил встречаться с друзьями, а теперь все чаще отказывается от общения. Или стал хуже спать, быстро уставать, потерял интерес к занятиям, которые прежде приносили удовольствие.

При этом по одному признаку нельзя определить депрессию. Важно учитывать продолжительность изменений, их выраженность и влияние на повседневную жизнь.

– Где проходит граница между обычными подростковыми эмоциональными перепадами, депрессией и состоянием, требующим срочного вмешательства специалиста?

– Подросткам свойственны эмоциональные колебания. Сегодня ребенок расстроен из-за ссоры, завтра радуется встрече с друзьями. Такие реакции сами по себе не говорят о заболевании.

Поводом обратиться к специалисту становится устойчивое ухудшение состояния. Если подавленность, раздражительность, потеря интереса к жизни, нарушения сна или аппетита сохраняются две недели и более, мешают учебе и общению, необходима профессиональная оценка.

Но есть ситуации, когда ждать нельзя. Если подросток говорит о нежелании жить, причиняет себе вред или высказывает намерение покончить с собой, помощь нужна незамедлительно. Необходимо обеспечить его безопасность и обратиться за экстренной медицинской помощью.

– Верно ли, что подростки иногда скрывают депрессию за агрессией, раздражительностью, грубостью и конфликтами с близкими?

– Да, депрессивное состояние у подростков не всегда проявляется грустью или слезами. Иногда на первый план выходят раздражительность, вспышки гнева, постоянное недовольство.

Родители видят грубость и начинают ужесточать требования, наказывать, ограничивать общение. Между тем за таким поведением могут стоять тревога, чувство беспомощности или эмоциональное истощение.

Конечно, это не означает, что любую грубость нужно объяснять депрессией. Но прежде чем обвинять ребенка в плохом характере, стоит разобраться, что с ним происходит.

– Родители нередко говорят: "Он просто привлекает внимание". Насколько опасно воспринимать высказывания подростка о нежелании жить как манипуляцию?

– Это опасное заблуждение. Даже если ребенок произносит подобные слова во время ссоры, их нельзя игнорировать. За ними может стоять реальное страдание.

Не нужно отвечать: "Не говори глупостей", "у тебя все есть", "перестань нас пугать". Такие слова могут усилить ощущение одиночества.

Гораздо важнее спокойно выслушать подростка, спросить, что его тревожит, есть ли у него мысли причинить себе вред. Прямой, бережный разговор не провоцирует суицидальное поведение. Он помогает понять серьезность ситуации и вовремя обратиться за помощью.

– Может ли депрессия у подростка развиваться без очевидной причины? Как влияют хронический стресс, недосыпание и нарушения здоровья?

– Да. Депрессия не всегда связана с каким-то одним событием. На ее развитие могут влиять биологические, психологические и социальные факторы.

Хронический стресс, недостаток сна, постоянное эмоциональное напряжение способны ухудшать самочувствие. Кроме того, некоторые соматические заболевания могут сопровождаться усталостью, снижением настроения и другими похожими симптомами.

Поэтому важно не ограничиваться предположениями о том, что ребенок просто ленится или слишком много времени проводит в телефоне. Необходима комплексная оценка состояния здоровья, а при показаниях – помощь психиатра и других специалистов.

– Можно ли полностью восстановиться после тяжелого психологического кризиса и что помогает снизить риск его повторения?

– Восстановление возможно. Депрессия поддается лечению, хотя сроки и подходы зависят от тяжести состояния и индивидуальных особенностей подростка.

Помощь может включать психотерапию, работу с семьей, восстановление режима сна и повседневной активности. В отдельных случаях врач назначает медикаментозное лечение.

Но важно не прекращать поддержку сразу после первых улучшений. Ребенку необходимо знать, что он может говорить о своих переживаниях без страха осуждения. Большое значение имеют доверительные отношения в семье, своевременное обращение к специалистам и дальнейшее наблюдение при необходимости.

Главное – не ждать, пока переживания подростка станут настолько тяжелыми, что он перестанет справляться с ними самостоятельно.

В Астане психологическую помощь детям, подросткам и взрослым оказывают специалисты Городского центра психического здоровья. На базе центра также действует круглосуточный анонимный телефон доверия 8 (7172) 54 76 03.