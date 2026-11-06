Ученые пытаются выяснить происхождение тысяч загадочных кругов в пустыне Намиб

В Намибии и соседних районах южной Африки участки, лишенные растительности, образуют удивительно правильные узоры на ландшафтах, покрытых травой. Их необычный вид стал предметом давних экологических дискуссий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Indian Defence Review, в этой дискуссии видную роль сыграли два исследователя: Норберт Юргенс из Гамбургского университета и Штефан Гетцин, чьи работы посвящены реакции пустынной растительности на осадки.

Их выводы дали различные объяснения, а более поздние исследования почв и наблюдения за изменением условий выпадения осадков принесли дополнительные факты, но не разрешили разногласия.

Тысячи кругов указывают на возможную роль подземных термитов.

Норберт Юргенс утверждал, что песчаные термиты помогают создавать и поддерживать "волшебные круги" в Намибии, удаляя растительность с почвы над своими колониями.

Его исследовательская группа задокументировала наличие термитов в более чем 1700 "кругах" на территории Намибии, Анголы и Южной Африки. Это масштабное исследование стало центральным аргументом в пользу того, что активность насекомых делает круглые участки пустыми.

Термиты роют ходы и питаются корнями травы, уничтожая растения, которые в противном случае поглощали бы воду из окружающей почвы. После удаления растительности влага может накапливаться под землей, не будучи поглощенной конкурирующими травами.

Согласно этой гипотезе, каждый очищенный участок фактически становится защищенным водохранилищем, связанным с колонией термитов.

Если колонии термитов занимают и защищают отдельные территории, их взаимодействие может привести к почти геометрическому расположению, наблюдаемому на ландшафте. Вместо того чтобы появляться случайным образом, эти бесплодные участки будут отражать распределение колоний, конкурирующих за пространство.

Другие исследователи ставят под сомнение утверждение о том, что быстрая гибель травы после дождя объясняется исключительно активностью насекомых.

Стефан Гетцин предположил, что исчезновение растительности можно объяснить конкуренцией за воду между соседними злаковыми растениями. В исследовании, опубликованном в 2022 году, исследователи из Гёттингенского и Бен-Гурионского университетов провели мониторинг 500 видов пустынных злаковых растений в четырех регионах Намибии.

Их наблюдения выявили разницу между травами, растущими внутри "кругов", и травами за их пределами. Примерно через 10 дней после дождя трава внутри кругов начала отмирать. Через 20 дней растения полностью высохли и пожелтели, в то время как растительность за пределами кругов оставалась зеленой.

Гетцин интерпретирует эту закономерность как свидетельство того, что травы, растущие по краям, извлекают воду из почвы через свои корни, лишая растения в центре необходимой для выживания влаги.

Согласно этой версии, растения фактически вытесняют своих соседей, конкурируя за ограниченный ресурс. Для объяснения наблюдаемой смертности не требуется присутствие термитов.

Таким образом, вопрос о существовании "кругов" в Намибии остается открытым.

Термиты могут влиять на организацию ландшафта, травы конкурируют за ограниченные запасы подземной воды, а количество осадков может определять, сохранятся ли существующие круги или снова покроются растительностью. Ученые задокументировали каждый из этих элементов, но степень их независимого или совместного действия остается предметом споров.

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