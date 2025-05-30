Ученые выяснили, как сделать прочный асфальт из отходов

Эксперименты ученых из Пермского Политеха (Россия) позволили выявить оптимальную концентрацию бурового шлама, необходимую для создания эффективного дорожного покрытия. Это решит проблему экологического урона, сообщает Zakon.kz.

Статья опубликована в журнале "Экология и промышленность России". В ней говорится, что буровой шлам представляет собой грязную смесь.

Он образуется в процессе бурения скважин, в основном при добыче нефти и газа. Когда бур проходит через земные слои, он измельчает породу, а специальная жидкость вымывает эти частицы на поверхность – так и получается шлам с нефтью и токсичными веществами.

Ученые Пермского Политеха изучили образцы буровых шламов с концентрацией от 0,1 до 6,2% опасных для окружающей среды веществ – нефти, нефтепродуктов, соединений хлоридов и тяжелых металлов. Одна часть шламов изучалась в исходном состоянии, а другая – после отмывки от пылеватых и глинистых частиц. Для оценки зернового состава образцы были высушены.

Выяснилось, что промытые образцы обладают высокой прочностью, водостойкостью и устойчивостью к нагрузкам, что указывает на схожесть с обычным минеральным порошком, а также отвечают требованиям ГОСТ. Такой подход решает проблему утилизации опасных отходов и помогает снизить затраты на производство стройматериалов.

Разработанный учеными ПНИПУ технологический подход поможет улучшить физические и механические свойства асфальтобетонной смеси и снять экологические проблемы, связанные с захоронением буровых шламов.

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