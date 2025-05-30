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Наука и технологии

Ученые выяснили, как сделать прочный асфальт из отходов

Лес, дорога, природа, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 06:40 Фото: pexels
Эксперименты ученых из Пермского Политеха (Россия) позволили выявить оптимальную концентрацию бурового шлама, необходимую для создания эффективного дорожного покрытия. Это решит проблему экологического урона, сообщает Zakon.kz.

Статья опубликована в журнале "Экология и промышленность России". В ней говорится, что буровой шлам представляет собой грязную смесь.

Он образуется в процессе бурения скважин, в основном при добыче нефти и газа. Когда бур проходит через земные слои, он измельчает породу, а специальная жидкость вымывает эти частицы на поверхность – так и получается шлам с нефтью и токсичными веществами.

Ученые Пермского Политеха изучили образцы буровых шламов с концентрацией от 0,1 до 6,2% опасных для окружающей среды веществ – нефти, нефтепродуктов, соединений хлоридов и тяжелых металлов. Одна часть шламов изучалась в исходном состоянии, а другая – после отмывки от пылеватых и глинистых частиц. Для оценки зернового состава образцы были высушены.

Выяснилось, что промытые образцы обладают высокой прочностью, водостойкостью и устойчивостью к нагрузкам, что указывает на схожесть с обычным минеральным порошком, а также отвечают требованиям ГОСТ. Такой подход решает проблему утилизации опасных отходов и помогает снизить затраты на производство стройматериалов.

Разработанный учеными ПНИПУ технологический подход поможет улучшить физические и механические свойства асфальтобетонной смеси и снять экологические проблемы, связанные с захоронением буровых шламов.

Ранее солнце назвали причиной высокой токсичности выхлопных газов автомобилей.

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Аксинья Титова
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