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Наука и технологии

Ученые нашли в Антарктиде следы древнего разрушенного суперконтинента

Лед, вода, снег, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 07:59 Фото: magnific
На самых южных участках земной поверхности Антарктиды земля погребена под слоем льда толщиной в тысячи метров. Все, что скрывается под землей, оставалось скрытым миллионы лет – древний ландшафт высоких гор и отвесных пропастей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceAlert, десятилетия радиолокационных исследований и других геофизических наблюдений постепенно раскрыли этот таинственный погребенный мир, и теперь исследователи собрали воедино доказательства существования скрытой структуры необычайных масштабов.

Под Восточной Антарктидой группа исследователей под руководством геофизика Эджидио Армадильо из Генуэзского университета выявила огромную веерообразную структуру, состоящую примерно из 30 соединенных между собой бассейнов. Она расширяется по направлению к побережью, словно кто-то взял уголок Антарктиды и растянул его.

Пальцы, руки, земля, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 07:59

Фото: Генуэзский университет

Исследователи назвали это место Восточно-Антарктической веерообразной котловиной (EAFBP) и предполагают, что оно образовалось до распада суперконтинента Гондвана, создав зону слабости, которая впоследствии могла повлиять на разделение Антарктиды и Австралии.

И это, возможно, продолжает влиять на Антарктиду и по сей день.

"Поскольку эти бассейны лежат под примерно половиной Восточно-Антарктического ледового щита, они, вероятно, оказывают сильное влияние как на движение льда, так и на эволюцию ландшафта, что делает их важными для антарктических ледниковых и гидрологических процессов", – пишут исследователи в своей статье.

Антарктида по-прежнему представляет собой труднодоступную территорию. Однако постепенно ученые открывают ее секреты о давно утраченном древнем мире.

Антарктида, карта, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 07:59

Фото: Генуэзский университет

Ранее в Китае нашли залежи стратегического минерала, на который у США монополия.

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Аксинья Титова
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