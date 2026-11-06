Робот-уборщик сбежал из магазина в Китае во время первой смены

Шесть человекоподобных роботов отработали 24-часовую смену в круглосуточном магазине, но двое из них не справились со своими обязанностями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Techspot, в Китае решили провести масштабный эксперимент, который транслировался в прямом эфире. Со 2 по 3 ноября 2026 года роботы G2 от компании Agibot взяли на себя обязанности по обслуживанию продуктового магазина в районе Сюйхуэй в Шанхае.

Машины должны были раскладывать товары на полках, готовить кофе и горячие блюда, встречать посетителей и убирать мусор. Испытание проходило в четыре этапа: в обеденное время, в вечернюю смену, в ночную смену и во время подготовки к завтраку.

Кроме того, были намеренно усложненные испытания, с "тяжелыми" клиентами. Участники эксперимента просили роботов отличить колу с сахаром от колы без сахара, ставили препятствия на их пути и трясли контейнер, пока машина пыталась достать еду.

Robots Never Clock Out | AGIBOT G2’s 24-Hour Convenience Store Challenge Six AGIBOT G2 take on a 24-hour shift as convenience store trainees. From rush-hour crowds to late-night solo duty and the morning breakfast sprint, can they keep up with nonstop customers and unexpected requests? https://t.co/eg1fUhcr3T — AGIBOT (@AGIBOTofficial) November 2, 2026

К концу эксперимента роботы выполнили 1 730 задач. Среди них – 683 приветствия покупателей, 369 операций по извлечению и доставке товаров и 147 приготовлений кофе.

Однако только четыре машины прошли проверку. Робот-уборщик и робот, отвечающий за проверку полок, не справились с задачами.

Последнему не хватало инициативы при проверке и пополнении запасов товаров, и он не успевал за темпом работы магазина. А вот робот-уборщик во время ночного дежурства наткнулся на переполненное мусорное ведро, из-за чего отклонился от заданного маршрута, выбежал за пределы магазина и покинул свой пост.

Тем временем во всем мире список предприятий, экспериментирующих с гуманоидами, продолжает расти. Компания AGCO планирует внедрить роботов Digit на своем заводе по производству сельскохозяйственной техники в Канзасе в 2027 году. А в Корее одобрили эксперимент, в рамках которого 20 гуманоидов смогут работать на одном производстве с людьми.

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