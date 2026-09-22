Человек против робота: в США состоялся первый в мире бой с машиной

Интернет-знаменитость Фрэнки ЛаПенна сразился с человекоподобным роботом в американском городе Сан-Франциско, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Geo News, организаторы необычного поединка называют это первым в мире боем между человеком и роботом – "терминатором". Видео, опубликованное в социальных сетях, вызвало бурное обсуждение. Дело в том, что Фрэнки ЛаПенна нанес несколько ударов, робот пытался просто отразить атаку. Но затем перешел в активное наступление.

Он наносил удары руками и ногами, один удар и вовсе отбросил Фрэнки ЛаПенна через всю клетку. Отмечается, что не был робот с искусственным интеллектом, который самостоятельно решал, как наносить удары. Гуманоидом дистанционно управлял человек-пилот.

World’s FIRST human vs. terminator robot fight. Is the end near? Or do we still stand a chance? https://t.co/MTnmDOLfq6 — GYAT COIN (@frankie_lapenna) September 20, 2026

Тем временем китайская компания UBTECH Robotics запустила первое в мире производство роботов-гуманоидов с помощью роботов. Они способны выпускать до 10 тысяч экземпляров в год.

