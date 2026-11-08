Ученые 70 лет приманивали лис с дружелюбным характером и чуть не вывели собак

В конце 1950-х годов советские ученые начали необычный эксперимент с лисами в Сибири. Они взяли серебристых лисиц, выращенных на пушных фермах, и начали скрещивать между собой особей с наиболее дружелюбными к людям качествами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ZME Science, в 1959 году советский генетик Дмитрий Беляев и его коллега Людмила Трут начали необычный эксперимент по разведению животных в Сибири. Они хотели лучше понять, как происходит одомашнивание диких животных, поэтому начали с серебристых лисиц с меховых ферм.

Всего за шесть поколений некоторые щенки начали добровольно взаимодействовать с людьми. В последующих поколениях лисы становились все больше похожими на собак. У некоторых даже появились висячие уши и более короткие морды, как у современных четвероногих друзей.

Теперь, спустя почти семь десятилетий, ученые ответили, как их предшественники смогли достичь этого эффекта. В новом исследовании ученые обнаружили, что у лис, выведенных для приручения, меньше нейронов в области мозга, связанной с агрессией.

Полученные результаты позволяют предположить, что изменения в нейронных сетях, отвечающих за агрессию в головном мозге, могли сыграть роль в одомашнивании волков и превращении их в собак.

В каждом поколении исследователи отбирали животных, которые проявляли наименьший страх или агрессию по отношению к людям, и скрещивали их между собой. Единственным критерием была дружелюбность.

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