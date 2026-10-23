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Что посмотреть: подборка высоко оцененных научно-фантастических фильмов, о которых теперь вспоминают редко

Сцена, актеры, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 07:40 Фото: кадр из фильма "Эквилибриум"
После триумфа "Матрицы" научная фантастика конца 1990-х и начала 2000-х была в особом положении. Зрителей увлекли виртуальные миры, искусственный интеллект, эксперименты с реальностью и будущее, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT сделало подборку из 10 фантастических фильмов 1990-х и 2000-х годов, которые легко пропустить, если ограничиваться самыми известными названиями.

Здесь собраны мрачные истории о цифровом сознании, антиутопии и миры, в которых привычная реальность не такая, какой кажется.

Идиократия (2005)

Кинопоиск 6.6

Обычный американец Джо участвует в секретном эксперименте по заморозке людей, но вместо запланированного года просыпается в далеком будущем. За это время общество настолько деградировало, что человек со средним интеллектом внезапно оказывается одним из самых умных людей на планете. Теперь ему предстоит разобраться в мире, где наука никому не интересна, реклама определяет повседневную жизнь, а серьезные проблемы пытаются решать самыми нелепыми способами.

Нирвана (1997)

Кинопоиск 6.8

Фантастика о программисте Джими, который создал компьютерную игру Nirvana. Незадолго до выпуска продукта главный персонаж игры неожиданно обретает сознание и начинает осознавать, что его существование ограничено программным кодом. Джими решает разобраться в происходящем и пытается помочь цифровому герою.

Пришелец (2001)

Кинопоиск 6.8

В будущем Земля ведет войну с инопланетной цивилизацией. Ученого Спенсера Олхэма обвиняют в том, что его тело захвачено и заменено существом, которое выглядит как человек, но запрограммировано уничтожить важный объект. Герой вынужден бежать, пытаясь доказать, что он действительно тот, за кого себя выдает.

Кодер (2002)

Кинопоиск 6.8

Морган Салливан устраивается на работу в корпорацию, которая занимается промышленным шпионажем. Он получает новое имя, проходит обучение и начинает выполнять задания конкурирующих компаний. Но вскоре привычные поручения превращаются в опасную игру, в которой уже невозможно понять, кто кем манипулирует и какую роль главный герой играет на самом деле.

Экзистенция (1999)

Кинопоиск 7.0

Геймдизайнер Аллегра Геллер представляет новую виртуальную игру, которая подключается непосредственно к нервной системе человека. После покушения ей приходится скрываться вместе с сотрудником компании Тедом Пайклом. Чтобы выяснить, кто за ней охотится, герои погружаются в игру.

Час расплаты (2003)

Кинопоиск 7.0

Инженер Майкл Дженнингс работает над секретными технологическими проектами, после каждого из которых ему стирают память. Однажды вместо обещанного крупного вознаграждения он получает конверт с обычными предметами, которые на первый взгляд не имеют никакой ценности. Вскоре выясняется, что именно эти вещи могут помочь ему понять, что случилось с его прошлым, и спастись от преследования.

Темный город (1998)

Кинопоиск 7.4

Мужчина приходит в себя в незнакомом месте и обнаруживает, что ничего не помнит о своем прошлом. Вскоре он понимает, что город живет по странным законам: каждую ночь его обитатели засыпают, улицы меняются, а загадочные существа способны перестраивать окружающий мир.

Тринадцатый этаж (1999)

Кинопоиск 7.6

Ученые создают компьютерную симуляцию Лос-Анджелеса 1937 года, населенную людьми, которые считают себя настоящими. После загадочного убийства руководителя проекта один из разработчиков начинает расследование и постепенно обнаруживает, что устройство созданного мира гораздо сложнее, чем предполагалось.

Особое мнение (2002)

Кинопоиск 7.7

В будущем полиция научилась предотвращать убийства еще до того, как они совершены. Специальное подразделение использует способности людей, предвидящих преступления, чтобы задерживать подозреваемых заранее. Система работает безупречно, пока ее руководитель Джон Андертон сам не оказывается обвинен в убийстве, которое еще не произошло.

Эквилибриум (2002)

Кинопоиск 7.9

После разрушительной войны человечество строит общество, в котором эмоции объявлены источником конфликтов. Жители обязаны принимать препарат, подавляющий чувства, а произведения искусства и книги уничтожаются. Джон Престон служит в специальном подразделении, которое преследует нарушителей, но однажды сам начинает сомневаться в системе.

Ранее мы рекомендовали к просмотру подборку научно-фантастических сериалов, которые остались в тени хитов.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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