На Байкале нашли необычайно мощную магнитную аномалию
Об аномалии стало известно после полевых геофизических исследований, проведенных летом 2026 года на Байкальской магнитотеллурической обсерватории.
Изначально специалисты связывали ее с расположением в районе Байкальской рифтовой зоны, известной высокой сейсмической активностью.
Однако дальнейшие исследования выявили, что внутри большой аномалии есть еще одна, более локальная, протяженностью около 400 метров.
Магнитное поле в этой точке оказалось значительно выше фоновых значений: вместо обычных для района 100 нанотесла приборы зафиксировали до 81 тысячи нанотесла.
Такие показатели, как говорится в публикации издания РБК Life, заставили ученых усомниться в исключительно геологическом происхождении аномалии.
Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН) Игорь Семинский предположил, что локальная аномалия может быть связана с деятельностью человека. В частности, в Приольхонье ранее находили древние приспособления для выплавки руды.
По его словам, местные жители могли заниматься металлургией и строить специальные печи, заглубленные в землю. Остатки таких сооружений, руды и шлаков могли повлиять на магнитное поле.
По предварительной версии ученых, крупная аномалия может быть связана с железорудными жилами, а небольшая – с остатками древних металлургических печей.
Подтвердить эту гипотезу смогут только дальнейшие межотраслевые исследования.
Байкал – самое глубокое озеро на планете и крупнейший природный резервуар пресной воды. Водоем тектонического происхождения расположен на юге Восточной Сибири, на границе Иркутской области и Республики Бурятия. В 1996 году озеро включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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