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Наука и технологии

На Байкале нашли необычайно мощную магнитную аномалию

Байкал, вода, берег, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 11:33 Фото: pexels
На Байкале обнаружили необычную магнитную аномалию. Пока ученые предполагают, что ее причиной могут быть следы древней металлургии, которой занимались люди несколько веков назад, сообщает Zakon.kz.

Об аномалии стало известно после полевых геофизических исследований, проведенных летом 2026 года на Байкальской магнитотеллурической обсерватории.

Изначально специалисты связывали ее с расположением в районе Байкальской рифтовой зоны, известной высокой сейсмической активностью.

Однако дальнейшие исследования выявили, что внутри большой аномалии есть еще одна, более локальная, протяженностью около 400 метров.

Магнитное поле в этой точке оказалось значительно выше фоновых значений: вместо обычных для района 100 нанотесла приборы зафиксировали до 81 тысячи нанотесла.

Такие показатели, как говорится в публикации издания РБК Life, заставили ученых усомниться в исключительно геологическом происхождении аномалии.

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЗФ СО РАН) Игорь Семинский предположил, что локальная аномалия может быть связана с деятельностью человека. В частности, в Приольхонье ранее находили древние приспособления для выплавки руды.

По его словам, местные жители могли заниматься металлургией и строить специальные печи, заглубленные в землю. Остатки таких сооружений, руды и шлаков могли повлиять на магнитное поле.

По предварительной версии ученых, крупная аномалия может быть связана с железорудными жилами, а небольшая – с остатками древних металлургических печей.

Подтвердить эту гипотезу смогут только дальнейшие межотраслевые исследования.

Байкал – самое глубокое озеро на планете и крупнейший природный резервуар пресной воды. Водоем тектонического происхождения расположен на юге Восточной Сибири, на границе Иркутской области и Республики Бурятия. В 1996 году озеро включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В начале 2026 года мы писали, что 36-летний скульптор из Пермского края Алексей Ягель для участия в выставке ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest создал изо льда на озере Байкал необычную композицию "Колыбель".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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