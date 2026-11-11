Общение, движение и впечатления: ученые выяснили, как меняется мозг

Специалисты Эдинбургского университета изучили, как различные условия воздействуют на синапсы – соединения, через которые нейроны обмениваются сигналами. В итоге пришли к выводу, что опыт, обучение и изменения окружающей среды могут влиять на структуру связей между нервными клетками мозга.

Как пишет Nature Communications, в экспериментах на мышах специалисты использовали специальные условия с повышенной активностью: животным предоставили беговые колеса, лабиринты и больше возможностей для общения. Выяснилось, что такой опыт изменяет разные типы синапсов сразу в нескольких областях мозга. При этом общая плотность нервных соединений не увеличилась: одни их типы становились многочисленнее, другие сокращались, а некоторые оставались без изменений.

Ученые также изучили влияние сенсорных изменений. Когда мышам на неделю закрывали один глаз, изменения в синапсах происходили не только в участках мозга, отвечающих за зрение, но и в зонах, связанных с другими органами чувств и памятью.

Исследователи считают, что полученные данные помогут лучше понять, как мозг адаптируется к внешним воздействиям, травмам и наследственным факторам. В дальнейшем это может способствовать разработке подходов к восстановлению нарушенных нейронных связей.

Авторы работы также намерены изучить, как на мозг влияют социальное взаимодействие, физическая активность, обучение и длительное использование телефонов и планшетов.

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