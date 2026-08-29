Ученые выяснили, из-за чего на самом деле стареет и "гниет" мозг
Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurobiology of Aging. Проанализировав почти сотню научных трудов, специалисты установили: сокращение объема шейных лимфоузлов – один из ключевых показателей увядания организма.
Из 800 подобного рода "фильтров", имеющихся у человека, порядка 300 расположены именно в области шеи, где они непрерывно блокируют патогенные микроорганизмы и дефектные клетки.
Как показали современные исследования, лимфатическая сеть мозговых оболочек перенаправляет спинномозговую жидкость напрямую к шейным узлам. Данные томографии подтверждают, что после полувекового рубежа эти структуры заметно уменьшаются в размерах, тогда как сами протоки, напротив, становятся шире по сравнению с показателями молодых людей.
Опыты на животных подтвердили: замедление оттока жидкости приводит к стремительному накоплению токсинов в мозге. При этом у людей среднего возраста в шейных лимфоузлах все чаще находят белки, провоцирующие болезнь Альцгеймера, что прямо указывает на износ дренажной системы.
"Нарушенное очищение мозга стоит рассматривать не как локальный дефект внутри него, а как постепенную потерю связи между мозгом и его "системой дренажа", – говорит руководитель работы, нейробиолог Медицинского университета Южной Каролины Ондер Албайрам. .
В настоящее время исследователи из Йельского университета и Института Монаша уже заняты созданием специальных приборов, способных мягко стимулировать шейный лимфодренаж. В случае успеха этот подход откроет принципиально новые возможности для предотвращения тяжелых возрастных патологий.
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