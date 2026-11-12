Поднятая со дна 450-летняя бочка раскрыла хитрый трюк купцов

Деревянная бочка с торгового судна, затонувшего в Балтийском море у берегов Швеции около 450 лет назад, позволила раскрыть неожиданные сведения о торговле железом в XVI веке, сообщает Zakon.kz.

В бочке было около 380 железных изделий весом 127 килограммов. Но особое внимание археологов привлек не столько сам груз, сколько необычная конструкция бочки.

Совместное исследование, проведенное шведским Музеем затонувших кораблей "Врак" и организацией Jernkontoret, представляющей интересы металлургической промышленности, позволяет предположить, что торговцы могли специально разработать такие бочки, чтобы упростить прохождение таможенного досмотра, пишет Arkeonews.

В 2017 году морские археологи обнаружили затонувшее судно на глубине около 28 метров недалеко от Даларе, в Стокгольмском архипелаге. Длина судна составляет примерно 20 метров. По оценкам исследователей, общее количество бочек на борту может достигать 40-50. В большинстве этих бочек перевозились небольшие куски железа, известные как "осмунд".

Со времен Средневековья и вплоть до начала XVII века "осмундское железо" было одним из основных товаров, экспортируемых из Швеции. Эти полуфабрикаты использовали для изготовления инструментов и других металлических изделий – путем ковки их можно было переработать в железо более высокого качества.

В мае 2024 года морские археологи подняли на поверхность одну из корабельных бочек. В течение 2025 года исследовательская группа проводила детальное изучение этой деревянной емкости и ее содержимого.

Необычная конструкция самой бочки стала предметом исследования, столь же важным, как и ее содержимое. Она изготовлена ​​из относительно тонких сосновых клепок. Сопоставив эту находку с аналогичными предметами, обнаруженными в регионе Балтийского моря, исследователи выявили еще три бочки того же типа.

Такое сходство указывает на то, что для транспортировки осмундского железа был разработан особый вид тары. По мнению исследователей, купцы могли специально спроектировать такие бочки так, чтобы таможенные чиновники могли легко вскрыть их и осмотреть содержимое.

В музее "Врак" также отметили, что такая конструкция, возможно, затрудняла попытки обмана относительно содержимого груза. Впрочем, исследователи пока не установили, как именно использовались эти емкости. Тонкая деревянная конструкция также подкрепляет версию о том, что такие бочки, скорее всего, предназначались для однократной транспортировки товаров.

Эта деталь указывает на то, что торговля железом включала в себя не только производство и перевозку: способы упаковки и проверки продукции, вероятно, играли ключевую роль в функционировании всей коммерческой системы.

К XVII веку Швеция переориентировалась с экспорта "осмундского" железа (кричного железа в кусках) на более глубоко переработанное полосовое железо. Этот переход позволил увеличить доходы от торговли, а также упростил контроль за количеством и качеством продукции.

Бочка, поднятая с затонувшего судна "Осмундвракет", служит наглядным свидетельством того, как была устроена шведская торговля железом до этих перемен. После завершения анализа происхождения железных изделий станет более понятно, из каких производственных регионов поступил груз, находившийся на борту корабля.

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