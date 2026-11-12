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Наука и технологии

"Ребенок-циклоп": археологи нашли сенсационное захоронение возрастом 1 600 лет

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 07:17 Фото: magnific
В Перу археологи обнаружили необычное захоронение возрастом около 1 600 лет: останки новорожденной девочки с редкой врожденной патологией – циклопией – находились в погребальной урне вместе с другим младенцем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Haaretz, захоронение нашли на кладбище в районе Хауранга. Оно датируется периодом между 325 и 440 годами нашей эры и относится к культуре древнего народа наска.

Циклопия – редкий порок развития, который встречается примерно в одном случае на 100 тысяч рождений. При этой патологии головной мозг не разделяется на два полушария, из-за чего у ребенка формируется одна глазница с одним глазом. Также могут отсутствовать носовая полость и наблюдаться другие аномалии.

В большинстве случаев дети с такой патологией умирают еще до рождения или вскоре после него. По словам исследователя Ларса Ферен-Шмитца, девочка, вероятнее всего, появилась на свет живой, но прожила недолго.

"Генетический анализ показал, что у младенца была дополнительная копия 13-й хромосомы. Также ученые обнаружили недоразвитый вытянутый череп и отсутствие носовой полости", – говорится в материале.

Оба ребенка были похоронены в одной целой урне. По словам исследователей, для народа наска такие захоронения младенцев были распространенной практикой. Генетический анализ показал, что дети не были родственниками по материнской линии.

Ученые отметили, что погребальный обряд свидетельствует: девочку с тяжелой патологией не исключили из традиционной практики захоронений. Однако установить, как к ней относились при жизни, невозможно.

"Нарушения развития, инвалидность и забота о человеке – не взаимозаменяемые понятия", – подчеркнули авторы исследования.

Они также напомнили, что другие древние народы Перу могли с уважением относиться к людям с особенностями развития. Об этом свидетельствуют изображения на керамике народа мочика, а также исследования об отношении инков к людям с инвалидностью.

Ранее в Испании археологи обнаружили сотни доисторических гравюр возрастом около 26 тысяч лет в пещере, которую десятилетиями посещали туристы. Находка полностью изменила научные представления о регионе.

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Канат Болысбек
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