2100-летний корабль и тысячи находок: что подняли со дна у берегов Турции

Команда археологов из Университета Акдениз Турции обнаружила и поднимает со дна Средиземного моря тысячи древних керамических изделий с затонувшего около 2 100 лет назад римского корабля, сообщает Zakon.kz.

Известно, что судно, обнаруженное на глубине 42-55 метров, перевозило посуду и затонуло около 2 100 лет назад, вероятно, по пути в Рим. Основные работы по раскопкам начались еще в 2025 году.

По данным Университета Акдениз, исследователи уже обнаружили тысячи керамических изделий – тарелки, чаши и подносы 122 различных форм и размеров. Основную часть груза составляла посуда. Также на корабле нашли амфоры из других центров производства Средиземноморья.

Antalya açıklarında 2100 yıllık batıktan Roma dönemine ait şaşırtıcı derecede sağlam sofra takımları çıkarıldı. #Arkeoloji #Antalya https://t.co/Hvpl3yWanq — Özgür Manşet (@ozgurmansetcom) October 9, 2026

Также названа причина, по которой посуда сохранилась в хорошем состоянии. Она заключается в методе, использованном при погрузке. Между керамическими изделиями, прежде чем их упаковывали в деревянные ящики, помещали глину.

Раскопки продолжаются с использованием подводных роботов.

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