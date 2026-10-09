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Мир

2100-летний корабль и тысячи находок: что подняли со дна у берегов Турции

аквалангист, море, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:06 Фото: akdeniz.edu.tr
Команда археологов из Университета Акдениз Турции обнаружила и поднимает со дна Средиземного моря тысячи древних керамических изделий с затонувшего около 2 100 лет назад римского корабля, сообщает Zakon.kz.

Известно, что судно, обнаруженное на глубине 42-55 метров, перевозило посуду и затонуло около 2 100 лет назад, вероятно, по пути в Рим. Основные работы по раскопкам начались еще в 2025 году.

По данным Университета Акдениз, исследователи уже обнаружили тысячи керамических изделий – тарелки, чаши и подносы 122 различных форм и размеров. Основную часть груза составляла посуда. Также на корабле нашли амфоры из других центров производства Средиземноморья.

Также названа причина, по которой посуда сохранилась в хорошем состоянии. Она заключается в методе, использованном при погрузке. Между керамическими изделиями, прежде чем их упаковывали в деревянные ящики, помещали глину.

Раскопки продолжаются с использованием подводных роботов.

Недавно мы рассказывали, что в Турции полицейские обнаружили грузовик с 91,1 кг наркотиков, спрятанных среди ульев с живыми пчелами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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