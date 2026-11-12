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Наука и технологии

15 тысяч человек будут строить АЭС в Улкене — где их расположат

строительство, Улкен, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 17:03 Фото: Росатом/АЭС "Аккую"
В рамках строительства АЭС в Казахстане планируется комплексное развитие поселка Улкен с созданием жилья и социальной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев на встрече с казахстанскими специалистами, работающими на АЭС "Аккую" в Турции.

По его словам, городок атомщиков, рассчитанный на проживание до 33 тысяч человек, будет интегрирован в существующий поселок. Планируется строительство жилья, школ, медицинских объектов, центров подготовки и переподготовки кадров, а также развитие гостиничной инфраструктуры, сферы услуг и бизнеса.

Это не будет отдельный рабочий поселок. Это будет развитие Улкена со всей сопутствующей инфраструктурой, необходимой для жизни, – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

При планировании предусмотрят дальнейшее использование объектов, создаваемых для обеспечения строительства АЭС. После завершения строительных работ они смогут использоваться для нужд поселка и развития предпринимательства.

Отдельное внимание будет уделено внедрению современных цифровых решений. По словам главы Агентства, Улкен планируется сделать одним из наиболее передовых населенных пунктов на побережье Балхаша. Природный ландшафт и расположение поселка также создают возможности для отдыха и туризма.

Кроме того, планируется размещение учебно-тренировочного центра для подготовки, переподготовки и повышения квалификации будущих работников АЭС.

строительство АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 17:03

Фото: Росатом/АЭС "Аккую"

Алмасадам Саткалиев отметил, что на пике строительства для одной АЭС потребуется до 15 тыс. работников (инженеры-строители, сварщики, монтажники, электрики, специалисты по автоматизации контролю качества), а для ее последующей эксплуатации – около 2 тыс. работников (инженеры-атомщики, операторы реакторных установок, специалисты по ядерной и радиационной безопасности, техническому обслуживанию и ремонту оборудования).

Подготовка кадров предусматривает сотрудничество с профильными учебными заведениями Республики Казахстан, а также профильными образовательными организациями Китая и России.

Кроме того, сообщено о возможности обучения работников атомной отрасли в рамках международной стипендиальной программы "Болашак", предусматривающей специальные квоты для обучения по программам магистратуры, докторантуры и прохождения стажировок в ведущих зарубежных организациях атомной отрасли.

Глава Агентства подчеркнул, что развитие Улкена откроет для молодежи новые возможности для трудоустройства и построения карьеры. Он также заверил, что специалисты будут обеспечены жильем.

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Айсулу Омарова
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