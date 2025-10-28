Окончательные координаты АЭС еще не определены – Саткалиев

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды 28 октября 2025 года рассказал, какие работы проводят в поселке Улкен, где планируется строительство первой АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что компания "Росатом" приступила к проектно-изыскательным работам.

"Пробурено уже более 70 скважин различной глубины – от 30 до 150 метров. Взяты пробы грунта. Они сейчас изучаются. Также проведены предварительные сейсмические, картографические работы – все эти данные войдут уже в технико-экономическое обоснование", – добавил он.

По его словам, согласно стандартам МАГАТЭ, на предварительные исследовательские работы, детальный инжиниринг, проектную документацию может уйти порядка 18 месяцев. По их итогам будут определены уже окончательные координаты размещения станции. Также будут определены вопросы, связанные с подводкой основной базовой инженерной инфраструктуры, размещения рабочего поселка.

"Будут определены критерии, связанные с определением вопросов казахстанского содержания, то есть то оборудование, которое должно быть изготовлено в Казахстане, и которое будет закупаться из-за рубежа. И это уже войдет непосредственно в проектную документацию. Она будет планироваться исходя из всей этой достаточно глубокой предварительной работы, которой сейчас мы занимаемся совместно с "Росатомом". Окончательные координаты (АЭС. – Прим. ред. ) еще не определены – это будет предметом этих инженерных изысканий", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

3 октября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов на форуме Kazakhstan Energy Week-2025 рассказал, что даст строительство АЭС Казахстану.