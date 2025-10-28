#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Общество

Окончательные координаты АЭС еще не определены – Саткалиев

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 12:00 Фото: pixabay
Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды 28 октября 2025 года рассказал, какие работы проводят в поселке Улкен, где планируется строительство первой АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что компания "Росатом" приступила к проектно-изыскательным работам.

"Пробурено уже более 70 скважин различной глубины – от 30 до 150 метров. Взяты пробы грунта. Они сейчас изучаются. Также проведены предварительные сейсмические, картографические работы – все эти данные войдут уже в технико-экономическое обоснование", – добавил он.

По его словам, согласно стандартам МАГАТЭ, на предварительные исследовательские работы, детальный инжиниринг, проектную документацию может уйти порядка 18 месяцев. По их итогам будут определены уже окончательные координаты размещения станции. Также будут определены вопросы, связанные с подводкой основной базовой инженерной инфраструктуры, размещения рабочего поселка.

"Будут определены критерии, связанные с определением вопросов казахстанского содержания, то есть то оборудование, которое должно быть изготовлено в Казахстане, и которое будет закупаться из-за рубежа. И это уже войдет непосредственно в проектную документацию. Она будет планироваться исходя из всей этой достаточно глубокой предварительной работы, которой сейчас мы занимаемся совместно с "Росатомом". Окончательные координаты (АЭС. – Прим. ред. ) еще не определены – это будет предметом этих инженерных изысканий", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

3 октября 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов на форуме Kazakhstan Energy Week-2025 рассказал, что даст строительство АЭС Казахстану.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Казахстанский уран могут начать продавать атомным станциям Финляндии
12:19, Сегодня
Казахстанский уран могут начать продавать атомным станциям Финляндии
Саткалиев назвал критерии при выборе названия первой АЭС в Казахстане
11:56, Сегодня
Саткалиев назвал критерии при выборе названия первой АЭС в Казахстане
Саткалиев назвал перспективные площадки для строительства АЭС
13:41, 08 сентября 2025
Саткалиев назвал перспективные площадки для строительства АЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: