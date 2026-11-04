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Общество

Кто будет строить АЭС – подробности сообщили в Минэнерго

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 12:33 Фото: unsplash
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 4 ноября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал планы по строительству АЭС в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, партнеры по строительству первых двух АЭС уже фактически известны.

"Первая АЗС "Балхаш" будет реализовываться с российским консорциумом "Росатом". Вторая АЭС "Мойынкум" – на сегодняшний день прорабатывается вопрос с Китайской национальной атомной компанией", – сказал Аккенженов.

При этом он подчеркнул, что детали сейчас находятся на стадии обсуждения.

"Сейчас все обсуждается, параметры сделки в том числе. Но мы верим, что к 2035 году проекты должны быть закончены", – добавил министр.

Ранее мы писали, что стратегический резерв урана планируют сформировать до конца 2027 года в Казахстане.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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