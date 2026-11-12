В 1963 году у Исландии появился новый остров, который запрещено посещать: что на нем нашли

В 1963 году у побережья Исландии появился новый остров, который назвали Суртсей. Однако побывать на нем удалось лишь очень немногим – он находится под охраной и предоставляет ученым уникальную возможность изучить, как жизнь заселяет новые земли, сообщает Zakon.kz.

14 ноября 1963 года рыбаки у южного побережья Исландии заметили признаки извержения в море. В течение последующих трех с половиной лет в результате извержений сформировался вулканический остров, расположенный примерно в 32 км от материковой части страны.

По данным Агентства по охране окружающей среды Исландии, извержение вулкана продолжалось до 5 июня 1967 года – это самое длительное непрерывное извержение в Исландии за все время с момента заселения страны. К моменту окончания извержения площадь острова составляла около 2,6 кв. км, а его высшая точка возвышалась на 170 метров над уровнем моря.

К 2006 году под воздействием волн, ветра и дождей площадь острова сократилась примерно до 1,4 кв. м, а его самая высокая точка опустилась до 155 метров.

Исландия взяла остров под охрану еще в процессе его образования. С тех пор ученые используют его как естественную лабораторию, наблюдая за тем, как на совершенно новой земле зарождается жизнь, пишет Earth.

Высадка на берег без специального разрешения запрещена, а туристам высаживаться на остров вовсе не разрешается. Посетителям запрещено нарушать природные объекты острова, привозить с собой организмы или почву, а также оставлять мусор. Погружения с аквалангом вблизи острова также запрещены. Ежегодно проводится лишь от одного до трех визитов, причем в каждой поездке участвует не более 10–12 человек.

Образцы кернов, полученные в 1979 и 2017 годах, показывают, что поры в вулканических породах острова заполняются новыми минеральными цементами – в том числе минералом под названием "алюминиевый тоберморит". Исследования возглавила Мари Джексон, профессор в области геологии и геофизики из Университета Юты.

"Нечасто нам удается наблюдать геологические процессы, изменения в которых происходят в масштабах, сопоставимых с человеческой жизнью", – отметила Джексон.

По словам Джексон, единственные другие места, где встречается сопоставимое количество этого минерала, – это древнеримские портовые сооружения, в которых он образовался внутри бетона.

"Базальт острова Суртсей служит геологическим аналогом римских бетонов, предназначенных для использования в морской воде", – отметила она.

Ученые изучают остров с 1964 года. Семена растений были занесены сюда океаническими течениями. Также здесь появились плесневые грибы, бактерии и другие грибковые организмы.

Первое сосудистое растение появилось в 1965 году. Им стал морской горчичник – прибрежное растение, обнаруженное недалеко от северного берега.

К концу первого десятилетия существования острова на нем насчитывалось уже 10 видов сосудистых растений. К 2004 году их число достигло 60. Кроме того, было зарегистрировано 75 видов мохообразных, 71 вид лишайников и 24 вида грибов.

На исследуемых участках, за которыми велось наблюдение на протяжении многих лет, среднее количество видов растений увеличилось с 4,8 в 1996–1997 годах до 10,4 в 2014–2015 годах.

Ученые также зафиксировали на острове Суртсей 89 видов птиц (57 из которых гнездятся в других частях Исландии) и 335 видов беспозвоночных.

В период с 1965 по 1979 год процесс заселения острова растениями шел довольно активно, а затем на шесть лет приостановился. После того как на острове обосновались чайки, он резко ускорился: пики пришлись на 1992–1995 годы, а также на 2006–2007 годы.

По мнению авторов, этот скачок объясняется тем, что птицы стали приносить больше семян и улучшать условия для прорастания всходов. Внутри колонии растительный покров стал более густым и богатым питательными веществами.

В период с 1965 по 2015 год ботаники насчитали на острове 74 вида сосудистых растений . 64 из них сохранились там и к 2015 году. В совокупности эти 74 вида составляют около 15 процентов от общего числа видов сосудистых растений, произрастающих в Исландии.

Тем не менее, как отмечают исследователи, "на большей части острова растительный покров по-прежнему остается разреженным". Они полагают, что поступление питательных веществ, связанных с присутствием морских птиц, будет способствовать дальнейшему расширению растительного покрова.

В 2008 году ЮНЕСКО включила остров Суртсей в список объектов Всемирного наследия. Ожидается, что в результате береговой эрозии исчезнут еще две трети территории острова – останется лишь его наиболее устойчивое ядро.

На сегодняшний день на Суртсее не зафиксировано ни одного инвазивного чужеродного вида. Согласно последней оценке объекта, перспективы его сохранения были охарактеризованы как "хорошие".

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