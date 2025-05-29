В Каспийском море появился новый остров

Новый остров появился в северной части Каспийского моря. Ему сейчас подбирают название, сообщает Zakon.kz.

Как указывают в Институте океанологии РАН, эта находка – очередное доказательство обмеления Каспийского моря.

"В ходе экспедиции Каспийского филиала Института океанологии и Астраханского заповедника ученые подтвердили существование нового острова в Северном Каспии – в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный", – сказано в сообщении.

Еще в ноябре 2024 года на спутниковых снимках было замечено осушение банки Средняя Жемчужная, но только сейчас удалось подтвердить, что это действительно новый участок суши, появившийся из-за снижения уровня Каспийского моря.

Фото: Ю. Шульгина, Видеостудия ИО РАН

"Экспедиция подошла к острову, но высадка не состоялась из-за мелководья и сложных погодных условий. Однако снимки с квадрокоптера четко зафиксировали его очертания", – рассказали в Институте океанологии.

Сейчас остров лишь немного возвышается над водой, но в период минимального уровня моря (межени) станет заметнее. Его поверхность плоская – влажная равнина с песчаными грядами.

Фото: Ю. Шульгина, Видеостудия ИО РАН

"Если уровень Каспия продолжит падать, остров может увеличиться и стать новым местом обитания для редких птиц и каспийского тюленя. В ближайшее время учеными будет выполнено первичное описание нового острова и выдвинуты предложения по его географическому названию", – резюмировали исследователи.

О снижении уровня воды в Каспии говорят давно. Это является одной из причин того, что в акватории порта Актау в Мангистауской области планируют углубить дно на полтора-два метра.