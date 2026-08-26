Новый остров появился в Казахстане – видео

В казахстанской части Каспийского моря появился новый остров, который сняли с высоты птичьего полета, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 августа 2026 года lada.kz рассказал основатель компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов.

Он объяснил, что новые острова начали появляться в северной части Каспия. В частности, в районе островов, где обитают каспийские тюлени (Кулалы, Морской, Святой, Подгорный, Ушарал, Маякшыккан, Долгий). Причина – снижение уровня моря за последние 4-5 лет.

"Один из недавно появившихся островов – Рыбачий, расположен к востоку от острова Святой. Новый остров находится примерно в 500 м к востоку от острова Святой и приблизительно в 30 км от села Баутино", – рассказал Ерболат Мухашов.

По его словам, основными обитателями островов являются волки. Также здесь встречаются дикие кабаны и барсуки. В прибрежных водах и на островах обитают различные виды рыб и птиц.

"Посетить остров удалось при содействии известного в Мангистау защитника Каспийского моря и экоэксперта Данияра Акимжанова. Эта территория отличается своей удивительной и живописной природой", – подчеркнул основатель джип-туров.

В мае 2025 года сообщалось, что новый остров появился в северной части Каспийского моря, которому подбирают название. Как указали в Институте океанологии РАН, эта находка – очередное доказательство обмеления Каспийского моря. В июне исследовали раскрыли подробности о новом острове.