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События

Новый остров появился в Казахстане – видео

Каспийское море, новый остров, видео, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 12:53 Фото: YouTube/aktau-lada-kz
В казахстанской части Каспийского моря появился новый остров, который сняли с высоты птичьего полета, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 августа 2026 года lada.kz рассказал основатель компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов.

Он объяснил, что новые острова начали появляться в северной части Каспия. В частности, в районе островов, где обитают каспийские тюлени (Кулалы, Морской, Святой, Подгорный, Ушарал, Маякшыккан, Долгий). Причина – снижение уровня моря за последние 4-5 лет.

"Один из недавно появившихся островов – Рыбачий, расположен к востоку от острова Святой. Новый остров находится примерно в 500 м к востоку от острова Святой и приблизительно в 30 км от села Баутино", – рассказал Ерболат Мухашов.

По его словам, основными обитателями островов являются волки. Также здесь встречаются дикие кабаны и барсуки. В прибрежных водах и на островах обитают различные виды рыб и птиц.

"Посетить остров удалось при содействии известного в Мангистау защитника Каспийского моря и экоэксперта Данияра Акимжанова. Эта территория отличается своей удивительной и живописной природой", – подчеркнул основатель джип-туров.

В мае 2025 года сообщалось, что новый остров появился в северной части Каспийского моря, которому подбирают название. Как указали в Институте океанологии РАН, эта находка – очередное доказательство обмеления Каспийского моря. В июне исследовали раскрыли подробности о новом острове.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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