Окружность талии важнее, чем кажется: ученые объяснили, почему одного ИМТ недостаточно

Обычный индекс массы тела (ИМТ) не всегда позволяет правильно оценить риски, связанные с ожирением. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 844 тысяч взрослых из Китая, Великобритании, США и Испании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Nature, одинаковый показатель ИМТ не обязательно означает одинаковые риски для здоровья. Поэтому они использовали дополнительные параметры – окружность талии и ее соотношение с ростом. Также исследователи разделили ожирение на два типа: клиническое, при котором избыток жировой ткани уже нарушает работу органов или повседневную активность, и доклиническое, когда подобных нарушений пока нет.

Анализ показал, что использование только ИМТ может как завышать, так и занижать распространенность ожирения. При этом клиническое ожирение было связано с повышением риска смерти от всех причин на 69%, а доклиническое – на 19% по сравнению с людьми без ожирения и нарушений функций органов.

В ходе наблюдений выяснилось, что большинство людей с доклиническим ожирением не перешли в клиническую стадию. За десять лет это произошло у 21,2% участников китайского исследования, 8,7% британцев и 22,6% испанцев. В американской группе, где период наблюдения был короче, за четыре года показатель составил 8,5%.

Авторы считают, что при диагностике ожирения необходимо учитывать не только вес и рост, но и окружность талии, а также состояние органов. Такой подход поможет точнее оценивать индивидуальные риски и подбирать лечение. При этом исследователи подчеркивают, что полученные результаты показывают статистические связи и не доказывают, что все выявленные нарушения вызваны именно ожирением.

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