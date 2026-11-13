#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
443.62
492.24
5.36
Наука и технологии

Окружность талии важнее, чем кажется: ученые объяснили, почему одного ИМТ недостаточно

Окружность талии важнее, чем кажется: ученые объяснили, почему одного ИМТ недостаточно, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 18:37 Фото: magnific.com
Обычный индекс массы тела (ИМТ) не всегда позволяет правильно оценить риски, связанные с ожирением. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 844 тысяч взрослых из Китая, Великобритании, США и Испании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Nature, одинаковый показатель ИМТ не обязательно означает одинаковые риски для здоровья. Поэтому они использовали дополнительные параметры – окружность талии и ее соотношение с ростом. Также исследователи разделили ожирение на два типа: клиническое, при котором избыток жировой ткани уже нарушает работу органов или повседневную активность, и доклиническое, когда подобных нарушений пока нет.

Анализ показал, что использование только ИМТ может как завышать, так и занижать распространенность ожирения. При этом клиническое ожирение было связано с повышением риска смерти от всех причин на 69%, а доклиническое – на 19% по сравнению с людьми без ожирения и нарушений функций органов.

В ходе наблюдений выяснилось, что большинство людей с доклиническим ожирением не перешли в клиническую стадию. За десять лет это произошло у 21,2% участников китайского исследования, 8,7% британцев и 22,6% испанцев. В американской группе, где период наблюдения был короче, за четыре года показатель составил 8,5%.

Авторы считают, что при диагностике ожирения необходимо учитывать не только вес и рост, но и окружность талии, а также состояние органов. Такой подход поможет точнее оценивать индивидуальные риски и подбирать лечение. При этом исследователи подчеркивают, что полученные результаты показывают статистические связи и не доказывают, что все выявленные нарушения вызваны именно ожирением.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, как меняется мозг во время общения, движения и получения новых впечатлений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Ученые объяснили, почему лишний вес может привести к ранней смерти
00:19, 15 апреля 2026
Ученые объяснили, почему лишний вес может привести к ранней смерти
Фото: magnific
06:45, 22 июня 2026
Ученые выяснили, почему сидеть на одном месте полезно для здоровья
Фото: magnific
20:19, 03 июля 2026
Длительное сидение без перерывов значительно увеличивает риск смерти от рака – ученые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
19:08, Сегодня
Дзюдоист Серикбаев одержал победу над итальянцем и вышел в финал Grand Prix в Загребе
Фото: НОК РК
18:58, Сегодня
Казахстанка Тынбаева вышла в финал престижного турнира, одолев дзюдоистку из Австрии
Фото: НОК РК
18:40, Сегодня
Казахстанский дзюдоист Аман Бахытжан пробился в финал Grand Prix в Хорватии
Фото: НОК РК
18:32, Сегодня
Дзюдоист Серикбаев победил португальца в четвертьфинале Grand Prix в Загребе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: